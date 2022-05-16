سفير مصر بالدنمارك يقيم مأدبة عشاء على شرف وفد لجنة العلاقات الخارجية

جدة - نرمين السيد - وحضر كل من رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الدنماركى "بيرتل هاردر"، ورئيسة المجلس الدنماركى للعلاقات الخارجية "تشارلوت فلينت"، والسفير الدنماركى بالقاهرة "سفيند أولينج"، والسفير حاتم سيف النصر نائب رئيس مجلس إدارة المبادرة المصرية الدنماركية للحوار، والسفير نبيل حبشى مساعد وزير الخارجية للمراسم، والدكتور جمال سلطان عضو المبادرة عن الجانب المصرى، ومنسقة المبادرة فى القاهرة "بيرنيل بريمينج" وأعضاء المبادرة من الجانب الدنماركى.

جاء فى إطار الزيارة التى يقوم بها وفد مجلس النواب المصرى إلى الدنمارك خلال الفترة من 15 إلى 21 مايو 2022 برئاسة النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بهدف تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين وتنسيق المواقف فى شتى المجالات،

وألقى السفير المصرى كلمة رحب فيها بالضيوف، مشيدا بالتطور الكبير على صعيد العلاقات المصرية الدنماركية والتى شهدت مؤخرا زيارة وزير الخارجية سامح شكرى إلى كوبنهاجن ولقائه مع كل من رئيسة الوزراء ووزير الخارجية الدنماركى، وما شهدته الزيارة من التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتى خارجية البلدين، وذلك بشأن المشاورات السياسية بينهما.

وأشار شريف إلى أن زيارة وفد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصرى للدنمارك تعد فصلا جديدا من فصول التعاون المثمر مع الجانب الدنماركى، واستمرارا للتعاون مع المبادرة المصرية الدنماركية للحوار، والتى تهدف منذ إنشائها فى عام 2004 إلى تعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين الجانبين فى كافة المجالات. كما استعرض أيضا الاستعدادات التى تقوم بها مصر فى ظل استضافتها ورئاستها للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، معربا عن الترحيب بالتعاون مع الدنمارك ضمن الشركاء الدوليين لتقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح المؤتمر.

ومن جانبه، أعرب النائب كريم درويش عن تطلعه لتعزيز التعاون البرلمانى مع الدنمارك، موجها الدعوة إلى رئيس وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الدنماركى لزيارة مصر للتعرف عن قرب على التقدم المحرز فى مختلف المجالات التنموية، والاقتصادية، والاجتماعية، مشيرًا إلى الاهتمام الذى توليه الدولة المصرية للمرأة وتمكينها، وهو ما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى أكدت فى المحور الثالث بها على أهمية التمكين السياسى للمرأة فى دوائر صنع القرار، منوها فى هذا الصدد إلى الأغلبية التى تمثلها السيدات فى أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.

من جهته، هنأ رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الدنماركى "بيرتل هاردر" السفير المصرى والوفد البرلمانى على الزيارة الناجحة التى قام بها وزير الخارجية إلى الدنمارك، معربا عن تطلعه وأعضاء اللجنة البرلمانية التى يرأسها لتعزيز التعاون مع مصر خلال الفترة القادمة، وتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لمصر فى تنظيم مؤتمر COP27 المقرر فى نوفمبر القادم فى ضوء الاهتمام المشترك بموضوعات البيئة والتغير المناخى.