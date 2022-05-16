انت الان تتابع تفاصيل خبر وفد برلماني من حزب مستقبل وطن يقدم العزاء للسفيرة مريم الكعبي في وفاة الشيخ خليفة بن زايد حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /698109/وفد-برلماني-من-حزب-مستقبل-وطن-يقدم-العزاء-للسفيرة-مريم-الكعبي-في-وفاة-الشيخ-خليفة-بن-زايد

شارك المهندس أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية البرلمانية، برفقة وفد من حزب مستقبل وطن، في تقديم واجب العزاء في وفاة رئيس الإمارات سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

دوت الخليج وفد برلماني من حزب مستقبل وطن يقدم العزاء للسفيرة مريم الكعبي في وفاة الشيخ خليفة بن زايد وقدم الوفد واجب العزاء إلى السفيرة مريم الكعبي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، وذلك بمقر السفارة بالقاهرة. وضم الوفد البرلماني، النائب علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربي، والمهندس حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، والنائب يسري المغازي رئيس لجنه الشؤون العربية. كما ضم الوفد، النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان، واللواء يحي العيسوي وكيل التشريعية وأمين تنظيم حزب مستقبل وطن. وكان حـزب مستقبل وطـن، تقدم بعظيـم العـزاء لدولـة الإمارات العربية الشقيقة قيـادة وشعبا في وفـاة الشيخ خليفـة بـن زايـد ال نهيـان رئيس دولة الإمارات. كما اعرب الحـزب، عـن عـميـق حزنـه لـرحيـل هـذا الـرمـز العربي الجليـل الـذي سـاهم بعطـاءه الفيـاض وإنسانيته وحكمتـه وإخلاصـه في تعزيـز أواصـر الوحدة العربية والدفاع عن قضايا شعوبها. وتابع حزب مستقبل وطن، في بيان له: للفقيد الرحمة والمغفرة وصـادق دعواتنـا لأهلنـا في دولـة الإمـارات ولـكل الشعوب العربيـة بالصـبر والسلوان .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفد برلماني من حزب مستقبل وطن يقدم العزاء للسفيرة مريم الكعبي في وفاة الشيخ خليفة بن زايد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.