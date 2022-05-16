انت الان تتابع تفاصيل خبر قبل انطلاقه.. تعرف على قائمة الأفلام المتنافسة ضمن مهرجان كان السينمائي حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /698106/قبل-انطلاقه-تعرف-على-قائمة-الأفلام-المتنافسة-ضمن-مهرجان-كان-السينمائي

تنطلق فعاليات مهرجان كان السينمائي، غدًا الثلاثاء ، في مدينة كان الفرنسية إلى السبت 28 مايو وستشهد فعاليته مجموعة كبيرة من العروض الفنية والاستثنائية من كل أنحاء العالم وسيتم بث المهرجان عبر شبكة Paramount.

دوت الخليج يرصد قائمة أفلام مهرجان كان السينمائي.

مهرجان كان السينمائي

تقام هذه الدورة في ظل أجواء الحرب في أوكرانيا بحضور كوكبة من النجوم من بينهم الممثلان مادس ميكلسن وتوم كروز، ويشمل برنامجه أفلاماً لمخرجين حفروا أسماءهم في تاريخ السينما كديفيد كرونبرغ وجيمس غراي.

وتشهد السجادة الحمراء هذه السنة مرور مجموعة من النجوم من بينهم توم كروز المشارك عن فيلم "توب غان" الجديد، والممثلان إدريس إلبا وتيلدا سوينتن عن شريط للمخرج جورج ميلر، وليا سيدو وفيغو مورتنسن عن فيلم أخرجه ديفيد كروننبرغ، وأوستن باتلر الذي سيتولى بطولة فيلم "إلفيس" المنتظر عن سيرة المغني إلفيس بريسلي للمخرج باز لورمان.

فنانو المهرجان

يشارك في المهرجان كذلك الممثل فورست ويتيكر الحائز على جائزة أفضل أداء في مهرجان كان سنة 1988 بفضل دوره في شخصية عازف الجاز تشارلي باركر في فيلم "بيرد" لكلينت إيستوود، ومن المقرر أن يحصل هذه السنة على سعفة ذهبية فخرية.

ومن المقرر أن يتم توجيه تحية خاصة للنجم توم كروز، وستكون المنافسة على الأفلام هذا العام في مهرجان كان قوية جدا، بواقع 24 فيلما تتنافس على السعفة الذهبية في المسابقة الرسمية للمهرجان، أبرزهم فيلم لمخرج سويدي من أصول مصرية طارق صالح، وتدور أحداث الفيلم في أول يوم بعد عودة الطلاب في إجازة الصيف.

وتعرض أفلام المهرجان في نحو 300 شاشة عرض خلال فعاليات الدورة المتوقع لها أن تلفت الأنظار، خاصة أنها الأولى التي يعود خلالها المهرجان بكامل لياقته وطاقته في استقبال النجوم وعشاق السينما بعد عامين من جائحة كورونا، وكانت دورة عام 2020 قد تم الاكتفاء خلالها بالإعلان عن الجوائز الممنوحة رقميا، كما أقيمت دورة العام الماضي بعد شهرين من موعده المقرر في مايو، وسط فعاليات محدودة بسبب تخوفات انتشار «كوفيد-19» وقتها، إلا أن الدورة مرت بسلام ، وحصد خلالها فيلم «ريش» للمخرج المصري عمر الزهيري الجائزة الكبرى في قسم أسبوع النقاد.

وتشهد الدورة الـ 75 من مهرجان كان السينمائي، تكريم عدد من نجوم السينما العالمية، حيث سيتم تكريم النجم الأمريكي فورست، خلال حفل الافتتاح ومنحه جائزة السعفة الذهبية الفخرية، كما سيتم توجيه تحية خاصة للنجم توم كروز، الذي من المقرر أن يُعرض فيلمه الجديد Top Gun: Maverick، خلال فعاليات المهرجان.