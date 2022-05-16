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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /698102/تاريخ-مواجهات-سموحة-والمصري-قبل-مواجهة-الليلة-في-الدوري

تستكمل اليوم مباريات الجولة التاسعة عشر من عمر الدوري المصري، إذ يواجه فريق الكرة الأول بنادي سموحة نظيره المصري البورسعيدي على أرضية ميدان استاد برج العرب بالإسكندرية. ويخوض سموحة مباراته منتشيًا بعد فوز كبير على الاتحاد السكندري بخماسية مقابل هدفين، وفي الوقت ذاته كان المصري قد تعادل في مواجهته الأخيرة أمام غزل المحلة بهدف لكل فريق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ولعب فريقي سموحة والمصري في 18 مباراة سابقة، جميعهم في الدوري الممتاز، حقق الأول خلالهم 6 انتصارات، وفاز البورسعيدي في 5، فيما حسم التعادل 7 مباريات. وأحرز لاعبو سموحة في شباك المصري 21 هدفًا، فيما استقبلت شباك الموج الأزرق 19 هدفًا.

ايهاب جلال يستبعد أبو جبل وكشف مصدر خاص النقاب عن استقرار الجهاز الفني على استبعاد حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك محمد أبو جبل من معسكر الفريق المقبل.

وأوضح المصدر لـ "دوت الخليج" أن الجهاز الفني للفراعنة قرر استدعاء كل من:- محمد الشناوي كحارس أول ومحمد صبحي كحارس ثاني ومحمود جاد صاحب الحظوظ الأكبر في التواجد كحارس ثالث في المعسكر المقبل .

وأشار المصدر إلى أنه لا تزال المناقشات مستمرة بين إيهاب جلال وعصام الحضري، حول إمكانية ضم حارس مرمى رابع، ليتواجد بشكل مؤقت. 20 عامًا على ذكرى الـ 6-1.. نجوم يعيشون على ذكراها وأخرون في طي النسيان ولاعب داخل المستطيل الأخضر ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة ودية في معسكر يونيو إلى جانب مباراتي غينيا وإثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023.

وكشف الإعلامي إبراهيم فايق عن استدعاء جلال لـ 13 لاعب محترف، وهم: محمد صلاح، محمد النني، أحمد حجازي، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجية، مصطفى محمد، أحمد حسن كوكا، مصطفي فتحي، كريم حافظ، أحمد ياسر ريان، محمود كهربا، أحمد حمدي، سام مرسي. ومن المقرر أن ينطلق معسكر منتخب مصر يوم 30 مايو الجاري، استعدادًا للمواجهتين المقرر لهما في يونيو المقبل.

يذكر، أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، تجبر المنتخبات الوطنية على ارسال خطاب استدعاء اللاعب المحترف قبل موعد معسكر الأجندة الدولية بـ 15 يومًا. تصريحات جلال في المؤتمر الصحفي وقال إيهاب جلال خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه:”أشكر كل من دعم قرار وجودنا في منتخب بلدنا، ونتفهم بعض الآراء التي لم تكن مع القرار متفهمون لوجهتي النظر.

وتابع:” لدينا مهمة سريعة للعب مباراتي تصفيات كأس أمم إفريقيا سنختار 40 لاعبا نعلنهم بعد أسبوعين والأولوية للاعب الجاهز الذي يشارك مع فريقه.

وواصل قائلاً:”المهمة الثانية بعد مباراتي تصفيات أمم إفريقيا، هي خلق قوام أكبر لمنتخب مصر يصل إلى 60 لاعبا، كتحضير للمرحلة الأبعد والتي من الممكن أن يظهر فيها لاعبين جدد