بمشاركة اللجنة التشريعية..رياضة الشيوخ تبدأ التصويت بشكل نهائي على تعديلات قانون الرياضة

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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /698099/بمشاركة-اللجنة-التشريعيةرياضة-الشيوخ--تبدأ-التصويت-بشكل-نهائي-على-تعديلات-قانون-الرياضة
بدأت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة التصويت بشكل نهائي على تعديلات قانون الرياضة بحضور وزير الشباب والرياضة د. أشرف صبحي، وبمشاركة أعضاء اللجنة التشريعية
دوت الخليج
رياضة الشيوخ تبدأ التصويت بشكل نهائي على تعديلات قانون الرياضة
وتجدر الاشارة إلى أن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
تعديلات قانون الرياضة
ونصت التعديلات على أن تتولى الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية، والأندية الرياضية، والاتحادات الرياضية، وضع نظمها الأساسية بما يتوافق مع هذا القانون ولائحته التنفيذية، والميثاق الأوليمبي، والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، على أن تتضمن هذه الأنظمة جميع القواعد والأحكام المنظمة لعملها.
وتضمنت التعديلات أن تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من الناحية المالية، من كل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية، وفقا لأحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن.
كما نصت على أن تكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الرياضية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء في الوحدات المحلية أو المجتمعات العمرانية الجديدة أيا كانت الجهة التي تقع العقارات في ولايتها.
وأشارت التعديلات إلى أنه يحظر على الرياضيين تعاطى المواد المنشطة أو المكملات الغذائية المدرجة بالجدول الذي نص عليه القانون، ولا يجوز مخالفة قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة.
كما يحظر على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين في مجال الرياضة إعطاء المواد المنشطة أو المكملات الغذائية للرياضيين، أو مطالبتهم، أو تحريضهم على التعاطي أو تطبيق أي من الوسائل المحظورة وفقا لقواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.
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