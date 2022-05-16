النائب محمد حلاوة يعرض تقرير الشيوخ بشأن تعميق التصنيع المحلى أمام الأعضاء..وعبدالوهاب يحيله للحكومة..فيديو

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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /698096/النائب-محمد-حلاوة-يعرض-تقرير-الشيوخ-بشأن-تعميق-التصنيع-المحلى-أمام-الأعضاءوعبدالوهاب-يحيله-للحكومةفيديو

استعرض النائب محمد حلاوة، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسات الحكومة حول تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية، والمقدم من النائب محمد نبيل حلاوة، رئيس اللجنة، وأكثر من عشرين عضو آخرين، والاقتراح برغبة المقدم من النائب حازم الجندي، بشأن وضع استراتيجية وخطة دعم متكاملة للقطاع الخاص لضمان استمراريته في مزاولة نشاطه في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، للحكومة لاتخاذ اللازم بشأنه.

دوت الخليج

النائب محمد حلاوة يعرض تقرير الشيوخ بشأن تعميق التصنيع المحلى أمام الأعضاء

واكد خلاوة أن لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كانت فى طليعة تبني توطين الصناعة المحلية، وترشيد الورادت العشوائية، لافتا إلى أن اللجنة قدمت تقريرها، للمساهمة فى تعميق الصناعة المحلية وزيادة الاستثمار المباشر فى القطاع الصناعي، لما له من اهمية ومساهمة فى زيادة الدخل القومي، فضلا عن الوصول للصادرات المصرية الي مبلغ 100 مليار جنية، الذي حددته القيادة السياسية.

وأوضح رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، النائب محمد حلاوة، أن تقرير اللجنة جاء ليستهدف عدة محاور، منها، تطوير الاراضي الزراعية، و دعم الصادرات المصرية، و التمويل الزراعي، إضافة إلى تدريب الايدي العاملة، وضبط المواصفات القياسية المصرية، والقيمة المضافة للصناعات المصرية ، وتحديد الوردات العشوائية والمطلوب استهدافها.

هذا وأحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسات الحكومة حول تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية، والمقدم من النائب محمد نبيل حلاوة، رئيس اللجنة، وأكثر من عشرين عضو آخرين، والاقتراح برغبة المقدم من النائب حازم الجندي، بشأن وضع استراتيجية وخطة دعم متكاملة للقطاع الخاص لضمان استمراريته في مزاولة نشاطه في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، للحكومة لاتخاذ اللازم بشأنه.