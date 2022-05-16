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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /698094/وزيرة-الثقافة-تقدم-واجب-العزاء-في-وفاة-الشيخ-خليفة-بن-زايد

قدمت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واجب العزاء لمريم الكعبى سفيرة دولة الإمارات بالقاهرة، في وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

دوت الخليج

وزيرة الثقافة تعزي دولة الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

وقالت وزيرة الثقافة في تعازيها: «إيمانًا بقضاء الله تعالى وبشديد الحزن وعظيم الأسى، نعزي أنفسنا ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حكومةً وشعباً في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة وحاكم إمارة أبوظبي رحمه الله».

وتابعت: «ذلك الرجل العظيم الذي لم يبخل بجهد في استكمال مسيرة التطوير والتقدم على خطى والده الراحل صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله».

وأكملت: «وبالأصالة عن نفسي وجميع العاملين بوزارة الثقافة المصرية وفنانيها ومثقفيها، نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه وجميع محبيه الصبر والسلوان».

وزيرة الثقافة تشيد بدور الراحل الشيخ خليفة آل نهيان في ترسيخ قيم التسامح

وأكدت أن الراحل نال احترام ومحبة كل رؤساء وشعوب العالم، كما سعى لترسيخ قيم التسامح والسلام والانفتاح، وحقق آمال وطنه في الاستقرار والنهضة، وتابعت انه سيظل خالدا في ذاكرة المصريين لمواقفه الداعمه التى وطدت علاقات الإخاء والتعاون المشترك.

سفيرة الإمارات في القاهرة تؤكد على مكانة مصر لدى الإمارات

وأكدت سفيرة الإمارات في القاهرة أن مصر في القلب، لافتة أن علاقات الصداقة بين سمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات والرئيس عبد الفتاح السيسي، تظهر جليًا للشعبين وللعالم أجمع، مضيفة: «علينا كمسئولين خلق مشروعات وفرص متنوعة تسعى لتحقيق تطلعات قيادات البلدين وتخليد المحبة المشتركة لتتوارثها الأجيال».

وأضافت ان العلاقات الثنائية بين البلدين تمتد لتاريخ طويل وتعبر عن روابط الأخوة بين الشعبين، مؤكدة انها تعكس المصير المشترك للأشقاء.

وأشادت بنشاط وزيرة الثقافة في دعم العلاقات الثقافية والفنية بين البلدين وبالتنوع والثراء الابداعى الذى تشهده مختلف ربوع مصر، متابعة أن الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين تعمل على تحقيق مستقبل مشرق لشعبيهما ، واكدت دعمها لكل الفعاليات الفكرية والفنية فى مصر.