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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /698092/رفع-الجلسة-العامة-لمجلس-الشيوخ-ومعاودة-الانعقاد-29-مايو-المقبل

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة للمجلس، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد 29 مايو المقبل.

دوت الخليج

رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ومعاودة الانعقاد 29 مايو المقبل

وكانت قد شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب علاء الدين مصطفى بشأن سياسة الحكومة حول تشجيع الإبتكار والإبداع التكنولوجى، إلى لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات لبحثه وإعداد تقرير يعرض على المجلس.

و ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة للمجلس اليوم، تعقيب وزير الاتصالات على طلب المناقشة كلمات الأعضاء.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، فى كلمته، انه يجري المتابعة الدقيقة للمدارس خلال إجراء امتحانات نهاية العام.

وقال: وزارة الاتصالات أتمت توصيل الالياف الضوئيه لنحو 2500 مدرسة على مستوى الجمهورية ،وذلك بهدف إتاحة بنيه معلوماتيه قويه بها لخدمة أبنائنا من الطلبة والطالبات.

واستطرد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات قائلا:نأمل ان تتم باقى الامتحانات على نفس الوتيرة وذلك لتحقيق الخدمة التعليمية المطلوبة ،والوزارة مهتمه إلى استقرار بالمدارس لتحقيق المرجو من هذا النظام

و لفت وزير الاتصالات، إلى أن جميع المدارس تخضع للرقابة، لإزالة أية عقبات قد تحدث خلال أداء امتحانات نهاية العام ، لافتا إلى أنه حادث حدوث أية مشكلة يكون له علاقة بتطوير إحدى الطرق أو إصلاحه ،ويتم التعامل مع الأمر بشكل سريع .

كما شهدت الجلسة، إحالة تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسات الحكومة حول تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية، والمقدم من النائب محمد نبيل حلاوة، رئيس اللجنة، وأكثر من عشرين عضو آخرين، والاقتراح برغبة المقدم من النائب حازم الجندي، بشأن وضع استراتيجية وخطة دعم متكاملة للقطاع الخاص لضمان استمراريته في مزاولة نشاطه في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، للحكومة لاتخاذ اللازم بشأنه.