ترتيب هدافي الدوري الفرنسي موسم2022

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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - حقق فريق باريس سان جيرمان الفوز الأحد الماضي، أمام نظيره أولمبيك مارسيليا، ضمن منافسات الدوري الفرنسي، حيث يتصدر كيليان مبابي ترتيب هدافي الدوري الفرنسي برصيد 23 نقطة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب هدافي الدوري الفرنسي

كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان 24 هدف

مارتن تيريه لاعب رين 21 هدف

وسام بن يدر لاعب موناكو 21 هدف

موسى ديمبيلي لاعب ليون 19 هدف

جياتان لابوردي لاعب رين مونبلييه 15 هدف

أندي ديلور لاعب مونبلييه 13 هدف

جوناثان دافيد لاعب ليل 13 هدف.

موناكو يقسو على باريس بثلاثية نظيفة بالدوري الفرنسي

افتتح وسام بن بدر الهدف الأول في المباراة بشباك دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان، في الدقيقة الـ 25 من عمر اللقاء، من خلال كرة عرضية من يوسف فوفانا ليقابلها وسام بن يدر بتسديدة بطريقة فنية رائعة بالقدم اليسرى لتسكن الشباك.

سجل كيفين فولان الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 68 من عمر اللقاء، من خلال تمريرة طولية إلى وسام بن يدر يمين منطقة الجزاء ليمررها إلى الجناح الأيمن الذي أرسل عرضية أرضية لكيفين فولاند الذي سدد الكرة في شباك سان جيرمان.

اختتم وسام بن بدر الهدف الثالث لفريقه والثاني له في اللقاء، في الدقيقة الـ 84 من عمر اللقاء، من خلال تسديدة قوية أرضية من علامة الجزاء لصالح فريق موناكو عن طريق وسام بن يدر لكن تصدى لها حارس مرمى باريس سان جيرمان لكنها سكنت الشباك.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام موناكو

حراسة المرمى : دوناروما

خط الدفاع : أشرف حكيمي - ماركينيوس - كيمبيمبي - مينديز.

خط الوسط : دانيلو - بارديس - ماركو فيراتي - فينالدوم.

خط الهجوم: نيمار دا سليفا - كيليان مبابي.