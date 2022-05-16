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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /698105/بنك-التعمير-والإسكان-يتيح-الشهادة-الدولارية-بعائد-مميز

أتاح بنك التعمير والإسكان الشهادة الدولارية بعائد مميز، كنوع من دعم عملاء بنك التعمير والإسكان في مختلف المحافظات، ضمن شهادات ادخار بنك التعمير والإسكان المختلفة، ويكون صرف العائد ربع سنوي، ويقدم دوت الخليج تفاصيل الشهادة الدولارية من بنك التعمير والإسكان.

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