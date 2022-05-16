انت الان تتابع تفاصيل خبر بنك المصرف المتحد يوفر شهادة المليونير بفوائد عالية.. أعرف حكم دار الإفتاء حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /698097/بنك-المصرف-المتحد-يوفر-شهادة-المليونير-بفوائد-عالية-أعرف-حكم-دار-الإفتاء

أعلن بنك المصرف المتحدة عن توفير شهادة المليونير بفوائد عالية لدعم عملائه من مختلف المحافظات، لاسيما أهم ما يرغب معرفته المتقدمين للشراء هى فوائد بنك المصرف المتحد على شهادات الادخار والحد الأدني للشراء، لذلك يوضح دوت الخليج كافة التفاصيل عن شهادة المليونير من بنك المصرف المتحد وتفاصيل التقديم عليها

شهادة المليونير من بنك المصرف المتحد

مميزات شهادة المليونير من بنك المصرف المتحد

يتيح بنك المصرف المتحد على شهادة المليونير فرص مميز للفوز بجوائز بقيمة 4 ملايين جنيه سنويًا، ويتم السحب على جوائز نقدية تبدأ من 50 ألف وتصل إلى مليون جنيه 32 مرة سنويًا.

وأجازت دار الإفتاء المصرية شهادة المليونير من بنك المصرف المتحد منالناحية الشرعية من حيث القيمة والمدة الزمنية للشهادة والعائد المستثمر فيها.