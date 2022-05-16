انت الان تتابع تفاصيل خبر «المصرية اللبنانية» تستضيف رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لمناقشة ضوابط الاستيراد.. الإثنين المقبل حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /698104/المصرية-اللبنانية-تستضيف-رئيس-الهيئة-العامة-للرقابة-على-الصادرات-والواردات-لمناقشة-ضوابط-الاستيراد-الإثنين-المقبل

تنظم الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ندوة موسعة مع المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الإثنين المقبل بهدف مناقشة واستعراض ضوابط الاستيراد وحركة التجارة.

دوت الخليج

وأوضح المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن محاور تدور حول حركة التجارة ومناقشة الضوابط والقرارات الحكومية المنظمة لعملية الاستيراد والتعريف بجهود الهيئة لتيسير الإجراءات المنظمة لحركة التجارة وتذليل العقبات أمام المستثمرين والمجتمع الصناعي والتجاري.

واضاف فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن الندوة تأتي في إطار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في مصر للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية المختلفة.

ضوابط جديدة للاسيتراد بأمر الرئيس

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرا على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.

كما وجه بتشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.