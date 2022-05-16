نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين عبر موقع دعم مصر 2022 وخطوات تحديث البيانات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين ، عنوان كثر التساؤل عنه من قبل المواطنين الذين استلموا رسالة عبر بون صرف رغيف العيش، حيث انهم من أولي الفئات التي يجب عليهم تحديث بياناتهم حتى لا يتعرضوا إلى التوافق المفاجئ من صرف السلع التموينية لهذا التساؤل المستمر سوف نسرد على حضراتكم فيما يلي كافة التفاصيل التي تتعلق بتسجيل رقم التلفون لبطاقة التموين.

تسجيل رقم التلفون لبطاقة التموين

منذ قليل صرح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور الدكتور على المصيلحى قرار يتعلق بمدة فترة تسجيل رقم التلفون لبطاقة التموين عبر موقع دعم مصر حتى نهاية الشهر المقبل 30-6-2022 حتي تمكن المواطنين من تحديث بياناتهم، كما أكد أن عملية التحديث تصب في صالح المواطنين المستفيدين من سلع وزارة التموين، فمن خلال هذا التحديث يكون صرف السلع التموينية لمستحقيه فقط، وخاصة بعدما قامت الوزارة بعمليات الجرد السنوي وتأكدوا أن هناك عدد كبير من صرفي السلع التموينية غير مستحقين له.

خطوات تسجيل رقم التلفون لبطاقة التموين

الأن أصبح في إمكان رب الأسرة تسجيل رقم المحمول لبطاقة التموين وهو في مكانه بصورة إلكتروني عبر موقع دعم مصر بدلا من التزاحم التي تم رصدها خلال الساعات القليلة الماضية أمام مكاتب التموين، فكل ماعليك هنا:

الدخول على موقع دعم مصر.

انقر على التبويب الخاص بتفعيل بطاقة التموين.

قم بتسجيل كافة البيانات التي تطلب منك تقبل بطاقة التموين وإرسال كود التفعيل.

سجل رقم الهاتف برب الاسرة ويشترط ان يكون الرقم ساري.

عليك هنا ادخل رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقم من اليسار إلى اليمين.

راجع كافة البيانات التي ادخلتها ومن ثم انقر على إرسال البيانات.

إذا كنت في شك عن مدى حاجتك إلى تحديث بيانات البطاقة التموينية الخاصة بك، فقم بإرسال رقم (1) على رقم (91237)، في حال وصلك رسالة تحتوي على الرقم السري الخاص بك فهنا تكون في غنى تام عن تحديث بيانات بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر أو مكاتب التموين.