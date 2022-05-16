اقتصادية النواب توافق على مشروع موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 03:28 مساءً - وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاثنين على مشروع موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2022/2023 باجمالي 108مليار و 713 مليون و 182 الف جنيه مقابل 103 مليار و 724 مليون و 409 الف جنيه خلال العام المالي الجاري.

وكشفت نسخة الموازنة التفصيلية، أن جملة الإيرادات الرأسمالية بلغت 10 مليار و215 مليون و315 الف جنيه للعام المالي الجديد، مقابل 9 مليار و601 مليون جنيه للعام المالي الجاري.

كان أحمد يوسف منصور نائب رئيس ادارة الهيئة العامة للسلع التموينية، أعلن أن منظومة الدعم التمويني يستفيد منها 90% من الأطفال وفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، موضحا أن الدعم المقدم لهم يضم سلة غذائية متوازنة توفر كافة العناصر الغذائية الهامة.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الهامة للسلع التموينية، إلى أن الدعم الخاص بالسلع يمثل 36 مليار جنيه ، بينما يمثل دعم الخبز 54 مليارا .

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم الاثنين مع ممثلي الهيئة لنظر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 الخاصة ببعض الهيئات والجهات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية (الهيئة العامة للسلع التموينية).

وأشار يوسف منصور إلى أن استثمار الهيئة في العنصر البشري من خلال عقد دورات تدريبية وورش عمل وتشجيع العاملين لالتحاق بالدراسات العليا في المعاهد الحكومية وتنظيم دورات تدريبية في الحاسب الآلي لجميع العاملين لرفع كفاءتهم .

ولفت الي جهود الهيئة للتنسيق مع الجهات المسوقة للقمح المحلي وشركات المطاحن والبنك الزراعي للبدء الفوري في الزراعات التعاقدية بعد انتهاء الموسم لضمان الكميات والمساحات المزروعة لعقد شراكة بينه وبين الفلاح لتقديم مساعدات له اثناء موسم الزراعة مما يضمن الحصول علي القمح .

ونوه الي ان هذا النموذج مطبق بنسبة 100% في زراعة البنجر ونتمني تطبيقه في القمح.

وفيما يخص البورصة السلعية ، قال:" نتمني ان تقوم بدورها في ضبط السوق الداخلي للقضاء علي الاحتكار"، متابعا؛" البورصة السلعية تعمل حاليا علي القمح المحلي وحصر للكميات والاموال التي تدفع وتسجيلها الكترونيا .. وقريبا سيبدأ مع الارز والذرة".

ولفت الي جهود الهيئة في تحويل المخابز البلدية التي تعمل بالسولار لتعمل بالغاز ، مؤكدا تحمل الهيئة 35 مليون جنيه تسدد شهريا نتيجة تحويل تلك المخابز من سولار الي غاز ، خاصة وان الهيئة هي التي تتحمل تكلفة توصيلات التحويل.