ياسمين فؤاد: cop27 يركز على تنفيذ التزامات الدول المتقدمة ومخرجات مؤتمر جلاسجو

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 03:28 مساءً - تشارك الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 بورشة عمل إطلاق المشاورات غير الرسمية حول برنامج عمل جلاسجو - شرم الشيخ والهدف العالمي المعني بالتكيف مع التغيرات المناخية التى تستضيفها جمهورية المالديف فى الفترة من 16-17 وقام بافتتاحها السكرتارية التنفيذية للاتفاقية والسيد فاصل نسيم نائب رئيس المالديف ومجموعة من الوزراء المعنيين بشئون البيئة بالعالم وذلك نيابة عن السيد وزير الخارجية سامح شكري بصفته الرئيس المعين للدورة السابعة و العشرون لمؤتمر المناخ.

وأكدت وزيرة البيئة أن مؤتمر المناخ القادم cop27 الذي سيعقد بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية سيركز على تنفيذ مخرجات مؤتمر جلاسجو والتزامات الدول المتقدمة من أجل تحقيق التقدم فى كافة مسارات الخاصة بالتفاوض و تحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف .

واضافت وزيرة البيئة انه من الضرورى ان تصل المشاورات الى أهم البنود التى تشكل الهدف العالمى للتكيف مع التوافق عليها وذلك حتى يتم تسريع وتيرة التوافق على هدف عالمي رقمى للتكيف يتم على اساسه توجيه التمويل لمساعدة الدول الأكثر هشاشة و المجتمعات المحلية التى تتعرض لآثار التغيرات المناخية بصورة مبنية على العلم و البيانات الصحيحة.

كما شددت وزيرة البيئة على اهمية تحقيق ما تم الاتفاق عليه فيما يخص مضاعفة التمويل للتكيف بحلول عام 2025 وهو ما تم الوعد به بمؤتمر جلاسكو كما اثارت الوزيرة أهمية التوصل لهدف عالمى للتكيف لأن اخر تقرير للهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ اظهر ان هناك فجوة ضخمة ما بين الاحتياجات الخاصة بالتكيف و بين التمويل المتاح للتكيف و كذلك اظهرت ان ما تم من موضوع التكيف هى مشروعات صغيرة خاصة بقطاعات معينة وهذه المشروعات تركز على التخطيط وليس التنفيذ الفعلى.

وحفزت الوزيرة المشاركين على اننا نستطيع تحقيق ذلك من خلال العمل خلال الفترة القصيرة المتبقية للوصول الى مؤتمر شرم الشيخ و ذلك لاظهاره تنفيذا وان هناك خطوات و اجراءات فعلية تتم اتخاذها من قبل كل الأطراف المشاركة و المتاثرة بقضية التغيرات المناخية.