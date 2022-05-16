وزير الزراعة يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 03:28 مساءً - السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي نيابة عن جميع العاملين بالوزارة قام بزيارة مقر بعثة دولة الإمارات بالقاهرة لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة

والذي وافته المنية يوم الجمعة الماضي،

وزير الزراعة أكد للسفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات بالقاهرة أن الراحل العظيم رحمة الله عليه ‏كان نموذجاً ورمزا في العمل والتفانى والإخلاص وقائدا حكيما وزعيما ذا رؤية وبصيرة وكانت بصماته واضحة في رفع شأن بلده وأمته العربية والإسلامية

‏كما كان دوما مساندا لمصر ومحبا لها ولشعبها في مواجهة كل التحديات وله مواقف عظيمة يسجلها التاريخ بحروف من نور.