وزيرة الثقافة تقدم واجب العزاء فى وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 03:28 مساءً - عبد الدايم: الراحل الشيخ خليفة بن زايد لم يبخل بجهد في استكمال مسيرة التطوير والتقدم وشعب مصر سيظل يذكر دوره لدعم بلادهم

حرصت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على تقديم واجب العزاء لمريم الكعبى سفيرة دولة الإمارات بالقاهرة فى وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الامارات العربية المتحدة.

وقالت عبد الدايم إيمانا بقضاء الله تعالى وبشديد الحزن وعظيم الأسى نعزي انفسنا ودولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة حكومةً وشعباً في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة وحاكم إمارة أبوظبي رحمه الله ، ذلك الرجل العظيم الذي لم يبخل بجهد في استكمال مسيرة التطوير والتقدم على خطى والده الراحل صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله وبالاصالة عن نفسي وجميع العاملين بوزارة الثقافة المصريه وفنانيها ومثقفيها نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه وجميع محبيه الصبر والسلوان، وأكدت أن الراحل نال احترام ومحبة كل رؤساء وشعوب العالم ، مشيرة انه سعى لترسيخ قيم التسامح والسلام والانفتاح وحقق امال وطنه فى الاستقرار والنهضة، وتابعت انه سيظل خالدا في ذاكرة المصريين لمواقفه الداعمه التى وطدت علاقات الإخاء والتعاون المشترك.

وقالت سفيرة الامارات في القاهرة ان مصر في القلب، وأكدت أن علاقات الصداقة بين سمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الامارات والرئيس عبد الفتاح السيسي تظهر جليا للشعبين وللعالم اجمع وعلينا كمسئولين خلق مشروعات وفرص متنوعة تسعى لتحقيق تطلعات قيادات البلدين وتخليد المحبة المشتركة لتتوارثها الاجيال ، واضافت ان العلاقات الثنائية بين البلدين تمتد لتاريخ طويل وتعبر عن روابط الاخوة بين الشعبين مؤكدة انها تعكس المصير المشترك للاشقاء ، واشادت بنشاط وزيرة الثقافة في دعم العلاقات الثقافية والفنية بين البلدين وبالتنوع والثراء الابداعى الذى تشهده مختلف ربوع مصر ، متابعة ان الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين تعمل على تحقيق مستقبل مشرق لشعبيهما ، واكدت دعمها لكل الفعاليات الفكرية والفنية فى مصر.