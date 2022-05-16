التراس: حريصون على تنفيذ توجيهات الرئيس لتعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة

جدة - نرمين السيد - وأعرب التراس عن اعتزازه بزيارة الوفد الإعلامى الإفريقى لمقر الهيئة باعتبارها فرصة لتعزيز الصورة الحقيقية عن إمكانيات الصناعة المصرية، مؤكدا تقديره لدور الرسالة الإعلامية وأهميتها فى التثقيف والمعرفة وتنمية الوعى بقضايا القارة الإفريقية.

وأشاد بدور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية المصرية فى تعضيد أواصر التعاون فيما بين الدول الإفريقية، بغية تنفيذ أهداف التنمية وتحقيق الرخاء لكل شعوب القارة ولتعريف القيادات الإعلامية الإفريقية على أهم الإنجازات والمشروعات التي تتم فى مصر والجهود المبذولة لتعزيز أواصر التعاون مع البلدان الإفريقية.

جاء ذلك فى إطار زيارة وفد يضم كبار الشخصيات الإعلامية البارزة فى إفريقيا، التى تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وبحضور السفير محمد خليل الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والوفد المرافق من الوكالة.

تناول اللقاء استعراض تاريخ تأسيس "العربية للتصنيع" ودورها القومى كأحد نتائج انتصارات حرب أكتوبر، ودورها فى تلبية احتياجات الأشقاء العرب والأفارقة من الصناعات الدفاعية والمدنية، والإشارة إلى استراتيجية الهيئة العربية للتصنيع لتدريب الكوادر البشرية وتعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالشراكة مع كبريات الشركات العالمية فى العديد من مجالات الصناعة ومشروعات التنمية الشاملة.

وحرص الفريق عبد المنعم التراس على فتح حوار مع الوفد الإفريقى، أشار خلاله إلى أهمية تحقيق التواصل مع القيادات الإعلامية البارزة بالقارة الإفريقية وتبادل الأراء حول قضايا القارة والتعبير عن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وتوجهها لتحقيق التكامل والوحدة الإفريقية، مؤكدا على أهمية دورهم الإعلامى الفعال فى أن يكونوا سفراء بـ"العربية للتصنيع " فى دولهم وإبراز إمكانياتها التصنيعية ودورها الصناعى الرائد فى القارة الإفريقية.

وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تشارك بقوة فى عدد من المشروعات التنموية بالقارة السمراء، لافتا على سبيل المثال إلى أن الهيئة تدعم مشروعات الطاقة المتجددة بدول القارة الإفريقية، وقامت بإنشاء محطة "بوسيا" للطاقة الشمسية بدولة أوغندا، تحت إشراف هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار إلى أن الهيئة العربية للتصنيع لديها خطة طموحة لتلبية كل احتياجات السوق المحلية والإفريقى فى مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، والدخول فى المنافسة العالمية مستقبلا.

كما أوضح التراس أن الهيئة العربية للتصنيع تمثل الظهير الصناعى للدولة المصرية لتوطين التكنولوجيا والتصنيع والتطوير، وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة، مؤكدا أن الهيئة تضع كل خبراتها وإمكانياتها البشرية والتكنولوجية للتعاون والشراكة مع أشقائنا بالقارة الإفريقية وتبادل الخبرات وتدريب الأشقاء الأفارقة فى العديد من المجالات.

وتطرق التراس بالحديث عن اهتمام الهيئة العربية للتصنيع بتعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا الحديثة، لافتا إلى عدد من المشروعات والخطط المستقبلية فى إطار الجمهورية الجديدة، ومنها تصنيع اللوحات المعدنية المرورية المؤمنة وأيضا كابلات الألياف الضوئية، وإنشاء مصنع لإنتاج ماكينات (CNC) وغيرها من المنتجات، وفقا لمعايير الجودة العالمية ونظم التصنيع الرقمى.

وأكد التراس اهتمام الهيئة العربية للتصنيع بدعم المخترعين والمبتكرين، مشيرا إلى دور الهيئة فى دعم ابتكار الشاب المصرى عبد الرحمن عمران فى اختراع كرسى متحرك يعمل بإشارات المخ لمرضى الشلل الرباعى، وتم تصنيعه بنجاح فى الهيئة العربية للتصنيع، وجار تطويره وتصنيعه على نطاق تجارى لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للمنطقة الإفريقية والعربية مستقبلا.

وأعرب وفد الإعلاميين الأفارقة، خلال تفقد معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، عن تقديرهم لمجهودات الهيئة العربية للتصنيع ومشروعاتها التنموية بالقارة الإفريقية، فضلا عن جودة منتجات الهيئة المتنوعة وقدراتها التصنيعية لتطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلى نسب للتصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية، مشيدين بمجهودات الرئيس السيسى لتعزيز التعاون والتكامل بين الأشقاء الأفارقة.

كما اطلع الوفد الإفريقى على مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع، حيث تفقدوا خطوط إنتاج التابلت والحواسب والشاشات التفاعلية والأجهزة الإلكترونية وكاميرات المراقبة، وغيرها من مستلزمات الأجهزة الإلكترونية المتطورة الذكية، وعبروا عن تطلعهم للاستفادة بها فى تطوير نظم التعليم ببلدان القارة الإفريقية.

وأضاف الوفد، خلال تفقدهم محطة الطاقة الشمسية التابعة لـ"العربية للتصنيع"، أن بلادهم تتطلع بقوة لمشاركة الهيئة فى مشروعات التنمية والإعمار التى تشهدها حاليا، خصوصا فى مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، فضلا عن التعاون فى كل مجالات التنمية الشاملة، مشيدين بما شاهدوه من خطوط إنتاج الألواح الشمسية وتميزها بالفعالية والجودة وبسعر تكلفة تنافسى عن باقى الشركات العالمية.

كما تضمنت الزيارة تفقد أكاديمية التدريب بالهيئة العربية للتصنيع، حيث اطلع الوفد الإعلامى الإفريقى على نظم تدريب وتأهيل الكوادر البشرية فى كل مجالات الصناعة والإدارة ونظم المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات وآليات الإدارة الآلية الذكية والتدريب على الماكينات المبرمجة.

كما أعرب أعضاء الوفد الإعلامى الإفريقى عن تقديرهم للهيئة العربية للتصنيع القلعة الصناعية العريقة بالمنطقة الإفريقية والعربية، مشيرين إلى حرص الدول الإفريقية حكومة وشعبا على تطوير العلاقات الثنائية، والترحيب بالمستثمرين المصريين فى كل المجالات واستغلال الطاقات والثروات غير المستغلة، وبحث عقد شراكات مشتركة طويلة الأجل فى كل مجالات الصناعة وتدريب وتنمية مهارات الكوادر البشرية والتحول الرقمى ونقل المعلومات والمشاركة فى تنفيذ المشروعات التنموية وفقا لمعايير الجودة العالمية، معربين عن تمنياتهم للشعب المصرى بالمزيد من التقدم والازدهار.