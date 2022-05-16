مدبولى يتابع مع فودة الموقف التنفيذى لمشروعات تطوير مدينة شرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع خالد فودة، محافظ جنوب سيناء؛ لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات تطوير مدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ.





وأكد رئيس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ مختلف المشروعات الخاصة بتطوير مدينة شرم الشيخ، فى إطار استعدادات الدولة لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، المقرر انعقادها فى نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، وتماشيا مع إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مدينة شرم الشيخ "مدينة خضراء"، استكمالا للنهج الذى تتبناه الدولة فى الوقت الحالى لتبنى كافة السبل الداعمة نحو توسيع مفهوم الاستدامة وخفض الانبعاثات الضارة.

كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة تنفيذ مشروعات التطوير ورفع الكفاءة بأعلى مستوى من الجودة، وفقا للمعايير والمواصفات المتبعة، وأن يتم متابعة تنفيذ الصيانة لمشروعات الطرق بشكل دورى؛ للحفاظ عليها واستدامتها.

وخلال الاجتماع، استعرض خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عددا من النقاط المتعلقة بالاستعدادات التى تجرى لاستضافة مؤتمر قمة المناخ، وكذا مشروعات التطوير الجارية لتطوير مدينة شرم الشيخ، وفى هذا الإطار سرد المحافظ معدلات تنفيذ المشروعات الجارية بمدينة شرم الشيخ، والتى تتضمن الحديقة المركزية، وتطوير مدخل المدينة من المطار (ميدان السلام والصداقة)، بالإضافة إلى تطوير مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ، ومحطة كهرباء مجلس المدينة، وتأثيث المبنى، والتى تصل معدلات التنفيذ بها إلى نسب متقدمة، بجانب مشروع تطوير طريق السلام ( من بوابة شرم الشيخ وحتى دوران نبق).

كما تم استعراض معدلات تنفيذ مشروع تطوير الطريق الدولى (شرم/ نبق)، والذى تم الانتهاء منه، وجار التنسيق بشأن أعمال الصيانة الدورية ورفع كفاءته بشكل دوري، فضلا عن الانتهاء من الطريق الدائرى بشرم الشيخ، حيث أشار المحافظ إلى أنه تم الانتهاء من تطوير الطرق والكبارى العلوية من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وجار استكمال أعمال الإنارة والطبقة السطحية، وأعمال تنسيق الموقع العام، كما تم رفع كفاءة بعض المنشآت التابعة لوزارات الكهرباء ( محطات محولات الكهرباء)، والبترول (محطات وقود وغاز) والإسكان (محطات مياه وصرف صحى، وخزانات استراتيجية)، والنقل.

وفى الوقت نفسه، تم استعراض موقف تنفيذ المشروعات الأخرى والمتمثلة فى تفعيل الهوية البصرية بالمدينة، بالإضافة إلى مشروعات قطاع السفارى وتشمل منصة مضمار الهجن، والعزب، والقرية التراثية، وشبكة الطرق، فضلا عن مشروعات الطاقة الشمسية، ومحطات شحن الكهرباء، إلى جانب مشروعات النقل صديقة البيئة، والتى يتم التنسيق بشأنها مع وزارة النقل، ومنظومة النظافة ونقل وتجميع القمامة بالتعاون مع وزارة البيئة.

عقب ذلك، تطرق خالد فودة، لعرض مشاركته، على رأس وفد من خبراء السياحة والاستثمار، فى معرض سوق السفر العربى 2022، الذى تستضيفه مدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تفقد الجناح المصرى بالمعرض، وقام بمعاينة إحدى السيارات التى تعمل بالكهرباء وهى صناعة إماراتية؛ وذلك من أجل إمكانية تشغيلها كبديل لسيارات التاكسى؛ فى إطار الاستعداد لقمة المناخ بالمدينة.

وقال المحافظ إنه اجتمع، خلال تواجده بمعرض سوق السفر العربى بممثلى كبرى الشركات السياحية، وكبار الكتاب السياحيين والإعلاميين المشاركين بالمعرض؛ للترويج لمدينة شرم الشيخ، وغيرها من المناطق السياحية بالمحافظة، كما تم الاتفاق مع إحدى الشركات الفرنسية على تسيير رحلة سياحية أسبوعيا من باريس إلى شرم الشيخ، اعتبارا من يوليو المقبل.

وفى إطار حديثه عن المعرض، أكد محافظ جنوب سيناء أن هذا المعرض يعد فرصة لمضاعفة السياحة العربية بمنتجعات جنوب سيناء، وخاصة أن هذه المنتجعات، وخاصة فى مدينة شرم الشيخ، أصبحت تضاهى المنتجعات العالمية بفضل ما تتمتع به المحافظة من مقومات سياحية عديدة.