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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /698090/مجلس-الشيوخ-يحيل-طلب- تشجيع-الإبتكار-والإبداع-التكنولوجى-للجنة-التعليم- والاتصالات

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب علاء الدين مصطفى بشأن سياسة الحكومة حول تشجيع الإبتكار والإبداع التكنولوجى، إلى لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات لبحثه وإعداد تقرير يعرض على المجلس

دوت الخليج

جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة للمجلس اليوم، تعقيب وزير الاتصالات على طلب المناقشة كلمات الأعضاء.

مجلس الشيوخ يحيل طلب تشجيع الإبتكار والإبداع التكنولوجى للجنة التعليم والاتصالات

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، فى كلمته، انه يجري المتابعة الدقيقة للمدارس خلال إجراء امتحانات نهاية العام.

وقال: وزارة الاتصالات أتمت توصيل الالياف الضوئيه لنحو 2500 مدرسة على مستوى الجمهورية ،وذلك بهدف إتاحة بنيه معلوماتيه قويه بها لخدمة أبنائنا من الطلبة والطالبات.

وأستطرد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات قائلا:نأمل ان تتم باقى الامتحانات على نفس الوتيرة وذلك لتحقيق الخدمة التعليمية المطلوبة ،والوزارة مهتمه إلى استقرار بالمدارس لتحقيق المرجو من هذا النظام

و لفت وزير الاتصالات، إلى أن جميع المدارس تخضع للرقابة، لإزالة أية عقبات قد تحدث خلال أداء امتحانات نهاية العام ، لافتا إلى أنه حادث حدوث أية مشكلة يكون له علاقة بتطوير إحدى الطرق أو إصلاحه ،ويتم التعامل مع الأمر بشكل سريع .