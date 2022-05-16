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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /698087/وزير-الاتصالات-لنواب-الشيوخ--نعمل-على-التنمية-للشركات-المحلية-فى-التصميم-الإلكترونى

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تبذل جهود من أجل تنمية الشركات المحلية فى التصميم الإلكتروني، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بشراكة مع 20 شركة عالمية فى التصميم الالكترونيات.

دوت الخليج

وزير الاتصالات لنواب الشيوخ : نعمل على التنمية للشركات المحلية فى التصميم الإلكترونى

وأكد خلال الجلسة العامة اليوم، لمناقشة الطلب المقدم من النائب علاء الدين مصطفى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المبتكرين ورواد الأعمال وجميع الأطراف المعنية، بما يتواكب مع المستجدات والتغيرات التكنولوجية المتسارعة، أن الوزارة تخطط لإنشاء تجمعات للتخصصات المختلفة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى إقامة تجمع للشركات المتخصصة في تصميم الدوائر الإلكترونية مشيرا إلى أن مصر لديها قاعدة جيدة من الشركات المتخصصة في هذا المجال يمكن البناء عليها وتنميتها تطويرها.

وذكر أن هناك أكثر 25 شركة ستعمل في هذا المجمع معًا، بالإضافة إلى توفير خمسة معامل على أحدث تقنيات لتستعملها هذه الشركات في تطوير تصميماتها وتحسينها، مع توفير دورات تدريبية للعاملين بها، لخلق نواة لصناعة مهمة مثل صناعة التصنيع الإلكتروني من هذا المجمع. وأكمل المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر أسست جامعة مصر المعلوماتية، والتي تعتبر أول جامعة بالشرق الأوسط متخصصة فى تكنولوجيا المعلومات، وتتضمن 4 كليات تشمل كلية هندسة الحاسبات، وكلية علوم حاسبات، وكلية تكنولوجيا الإدارة، وكلية الفنون الرقمية.

وتابع إنه تم تصميم البرامج الأكاديمية للجامعة من خلال مجموعة من الخبراء الأكاديميين المصريين بالتعاون مع نظرائهم من الجامعات الدولية في عدة مجالات ومنها التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي وهندسة البيانات، والثورة الصناعية الرابعة، وصناعة الالكترونيات، وعلوم الاتصالات، والتكنولوجيا المالية، وتحليل البيانات، والتسويق الالكتروني، وفنون الرسوم المتحركة، وتجربة المستخدم، وتصميم الألعاب الإلكترونية، والتصميم الفنى للمنتجات فى مجال الفنون الرقمية؛ حيث روعى فى برامجها مضاهاة البرامج فى كبرى الجامعات الدولية ومراعاة شروط الجودة والاعتماد المصرية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على نشر مراكز الإبداع الرقمية وتم تأسيس 8 مراكز، من ضمنها مقرات على أعلى مستوى في قنا وأسوان والإسماعيلية والقاهرة، وأنه ضمن خطة الوزارة ننوي إنشاء 14 مركزا جديدا، وهي مراكز يتقدم إليها الشباب ليبدأ رحلة ريادة الأعمال بداية من العصف الفكري وصولا إلى مراكز الاستثمارات". وأوضح أنه بتأسيس هذه الجامعة يتم الاستهداف أكثر من عنصر في منتهى الأهمية، منها أن يكون لدينا جيل متخصص ومتعمق في كافة رواد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحديثة.