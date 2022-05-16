انت الان تتابع تفاصيل خبر حار نهارًا على القاهرة الكبرى.. حالة الطقس في مصر غدًا الثلاثاء حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /698085/حار-نهارا-على-القاهرة-الكبرى-حالة-الطقس-في-مصر-غدا-الثلاثاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء، حيث يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

دوت الخليج

حالة الجو المتوقعة غدًا الثلاثاء

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن يسود لطيف ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس في مصر غدًا الثلاثاء

وتوقعت هيئة الأرصاد، تكون شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، يصاحبها نشاط للرياح وجو غائم جزئيًا، أما السواحل الشمالية الغربية، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، فتشهد شبورة مائية صباحًا وجو غائم جزئيًا، كما تنشط الرياح على مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر

وعن حالة البحر المتوسط، فمن المتوقع أن تكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح فيه شمالية غربية.

أما البحر الأحمر فيكون من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 2.75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء، على محافظات مصر:

الكبرى الصغرى

- القاهرة 30 18

- الأسكندرية 25 17

- طنطا 29 17

- دمنهور 27 17

- مرسى مطروح 24 16

- السلوم 27 18

- سيوة 32 17

- بور سعيد 26 17

- الزقازيق 29 18

- الإسماعيلية 30 18

- السويس 30 18

- رفح 24 16

- نوبيع 33 19

- كاترين 27 14

- شرم الشيخ 33 23

- الغردقة 32 22

- الفيوم 31 19

- المنيا 32 19

- أسيوط 32 19

- الأقصر 39 24

- أسوان 40 24

- الوادي الجديد 37 23

- حلايب 29 21

- شلاتين 36 23