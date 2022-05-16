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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /698084/النائبة-راجية-الفقي-الرئيس-مهتم-بالابتكار--ونريد-إجابات-واضحة-من-الحكومة-حول-ريادة-الأعمال

قال النائبة راجية الفقى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه ظل التطور التكنولوجى المتلاحق وفي عصر الثورة الصناعية الرابعة والتى يتم فيها تطبيق تكنولوجيات حديثه مثل iot blockchain , bio technology. , clouding، مضيفة: نحن بحاجة كبيرة لوجود استراتيجية لقطاع الاتصالات جديده وتركز على الإبداع و رياده الاعمال خاصه مع توجيهات الرئيس بالأمس نحو الاهتمام برياده الأعمال.

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وأضافت النائبة، في كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أنه عند إنشاء مركز الابداع ورياده الأعمال سنه ٢٠١٠ كان بهدف العمل كوسيط بين الجامعات والصناعة والاستفادة من البحث العلمي في إنتاج منتجات تكنولوجية ذات ربح عبر تسويق الابتكارات وكانت هناك مبادرة باسم itac .

النائبة راجية الفقي: الرئيس مهتم بالابتكار

وتابعت:" أين منتجات هذه المبادرة لبناء الاقتصاد المعرفي المبكر والمثل كانت هناك مبادرة خاصه بتصنيع الالكترونيات Egypt makes electronics سنه ٢٠١٦، وكان هناك أمل كبير حول هذه المبادرة ولكن لم يتم أي نجاح لها ولا يعرف عنها شيء سواء داخل القطاع أو خارجه.

و طالبت النائبة، بوجود إجابات عن هذه التساؤلات بعيداً عن المعلومات النظرية الموجودة على موقع الوزارة.

وكان النائب علاء مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، استعرض طلب المناقشة المقدم منه حول التكنولوجيا والابتكار دور هام في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة، وأن العديد من الدراسات التي أعدت قبل صياغة خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ أظهرت مدى مساهمة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في التنمية.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن في ضوء التطور التكنولوجي الهائل الذي يمر به العالم، بات تشجيع الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال فرصة مؤاتية لمعالجة البطالة والتمكين الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.