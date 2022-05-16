انت الان تتابع تفاصيل خبر من الإثنين للأحد المقبل.. الاتحاد الدولي للكوتشينج ينظم أسبوع تطوعي في مصر حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /698080/من-الإثنين-للأحد-المقبل-الاتحاد-الدولي-للكوتشينج-ينظم-أسبوع-تطوعي-في-مصر

تستضيف مصر، بداية من الإثنين 16 مايو وحتى الأحد 22 المقبل، لقاءات متنوعة يُحاضر فيها خبراء دوليين في الكوتشينج وبشكل تطوعي، وذلك على هامش الاحتفال بالأسبوع الدولي السنوي للكوتشينج، وقالت نوزادة هادي، رئيسة مجلس إدارة الاتحاد الدولي للكوتشينج فرع مصر؛ إن "الكوتشينج" وطبقًا لتعريف الاتحاد الدولي (ICF) هو شراكة على مستوى تحفيز التفكير وعملية الإبداع كي تُلهم الأفراد بهدف الوصول لأعلى قدر من طاقاتهم واكتشاف الأفضل من إمكانياتهم الشخصية والمهنية وتطويرها، وغالباً ما تُساهم عملية الكوتشينج وإجراءاتها في فتح أبواب أمام مصادر الخيال والإنتاجية والقيادة التي لم يتم استغلالها من قبل.

دوت الخليج

وبالنسبة لفرع الاتحاد الدولي للكوتشينج بمصر، وهو أحد فروع الاتحاد الدولي للكوتشينج البالغ عددها 407 حول العالم، وتتم عملية الكوتشينج بشكل فردي أو في مجموعات لتعزيز الحيوات الشخصية والتقدم في الحيوات المهنية وتطوير الأداء، وتحسين العلاقات وزيادة الإنتاجية واستغلال الموارد والفرص المتاحة وخلق الجديد منهاـ إزالة المعوقات.

الاتحاد الدولي للكوتشينج ينظم أسبوع تطوعي في مصر

من جانبه قال طوني جورج مؤسس خدمة tC مصر، ومسؤول لجنة العلاقات العامة والشركات بـ ICF؛ إن الاتحاد الدولي للكوتشينج ICF هو المنظمة العالمية الرائدة للكوتشينج والكوتشيز coaches (ممتهني الكوتشينج) والتي تعمل على الإرتقاء بمهنة الكوتشينج من خلال وضع المعايير العالية، وتقديم الشهادات المستقلة، وبناء شبكة عالمية من الكوتشيز Coaches والمدربين والمحترفين، وصل عدد أعضائه لما يقرب من 50000 عضو في أكثر من 152 دولة وإقليم، ويضم أكثر من 40000 كوتش معتمد حول العالم.

وينظم الاتحاد اسبوع سنوي للاحتفاء الدولي بمهنة الكوتشينج من شهر مايو، بغرض تثقيف الجمهور بقيمة العمل مع كوتش محترف عن طريق التجربة والإقرار بالنتائج التي تم الوصول إليها، حيث يقوم الكوتشيز حول العالم خلال هذا الأسبوع بتقديم مجموعة من الأنشطة والخدمات المجانية المتنوعة في نطاق مجتمعاتهم المحلية من أجل مساعدة الأفراد والمنظمات على تجربة الكوتشينج الإحترافي.

أسبوع تطوعي في مصر

تبدأ المحاضرة الأولى "العودة لساحة الكوتشينج" الاثنين 16 مايو في السادسة مساء بمكتبة مصر العامة فرع الزيتون، وفي اليوم التالي الثلاثاء تعقد الجلسة في استضافة مكتبة مصر الجديدة في الخامسة مساء تحت عنوان "لقاء مع أفضل نسخة منك" ويوم الاربعاء ١٨ مايو لقاء بعنوان " اكسبلور مستقبلك" في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالسادس من أكتوبر الواحدة ظهرًا، وبداية من السادسة مساء الخميس ١٩ يوم تستضيف مكتبة ديوان اللقاء ويتم مناقشة موضوعات (فخ الكمال –العلاقات السامة والعلاقات المؤذية – فخ التفكير)، وفي الحادية عشر صباح الجمعة ٢٠ مايو تعقد الجلسات في مؤسسة شباب القادة بداية من الثانية ظهرًا وتناقش موضوعات (عقلية النمو من خلال الانستجرام – اكتشف قيمك الشخصية) وفي الثانية ظهرًا يعقد اللقاء في الحرم اليوناني بالتحرير حول موضوعات (انت – أعد كتابة قصتك)، وفي السبت ٢١مايو المقبل وفي تمام الواحدة ظهرًا يعقد اللقاء حول الكوتشينج المالي بمدينة الرحاب، وفي السابعة مساءً بمكتبة ديوان بمصر الجديدة، وأخيرًا يعقد الأحد المقبل اللقاء في مكتبة مصر الجديدة فرع الزيتون حول خرافة الشريك المثالي.