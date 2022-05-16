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اتصالات مصر etisalat misr  يعلقون: "سرقة رصيد وضعف خدمات"

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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /698078/اتصالات-مصر-etisalat-misr- يعلقون-سرقة-رصيد-وضعف-خدمات

انتقد عملاء اتصالات مصر etisalat misr   أداء الشركة وانتظارهم بالساعات للرد من قبل خدمة عملاء اتصالات مصر فضلاً عن نفاذ الرصيد دون استهلاكه، وضعف الخدمات المقدمة، ويستعرض دوت الخليج شكاوي عملاء اتصالات مصر بأشكالها المختلفة.

شكاوي عملاء اتصالات مصر etisalat misr  

 

 

جاءت شكاوي عملاء اتصالات مصر عبر صفحة etisalat misr  الرسمية على موقع "فيسبوك"، كالآتي:

 

 

 

 

 

قال أحد العملاء، "اتخصم منى ٤٠جنيه رصيد دلوقتى ممكن أعرف اتخصم لية المبلغ  دون استهلاك".

 

وأضاف آخر، :"بقالى أكتر من ساعة بعت على الخاص ممكن رد".

 

 

وتساءل عميل اتصالات مصر آخر: "إزاي ادفع  فاتورة النت الارض أنا حاليًا بعيد عن مكان فيه خدمات، واتصالات كاش وليس عليه الخدمة".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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