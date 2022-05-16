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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /698078/اتصالات-مصر-etisalat-misr- يعلقون-سرقة-رصيد-وضعف-خدمات

انتقد عملاء اتصالات مصر etisalat misr أداء الشركة وانتظارهم بالساعات للرد من قبل خدمة عملاء اتصالات مصر فضلاً عن نفاذ الرصيد دون استهلاكه، وضعف الخدمات المقدمة، ويستعرض دوت الخليج شكاوي عملاء اتصالات مصر بأشكالها المختلفة.

شكاوي عملاء اتصالات مصر etisalat misr جاءت شكاوي عملاء اتصالات مصر عبر صفحة etisalat misr الرسمية على موقع "فيسبوك"، كالآتي: قال أحد العملاء، "اتخصم منى ٤٠جنيه رصيد دلوقتى ممكن أعرف اتخصم لية المبلغ دون استهلاك". وأضاف آخر، :"بقالى أكتر من ساعة بعت على الخاص ممكن رد". وتساءل عميل اتصالات مصر آخر: "إزاي ادفع فاتورة النت الارض أنا حاليًا بعيد عن مكان فيه خدمات، واتصالات كاش وليس عليه الخدمة".

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