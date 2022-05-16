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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /698075/النائب-جمال-أبو-الفتوح-التوسع-في-إقامة-المناطق-التكنولوجية-الإستثمارية-الحرة-يسهم-في-جذب-المستثمرين

قال النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوجه نحو إنشاء شركات افتراضية (عبر الإنترنت) دون التقييد بمقر فعلي إضافة إلى التوسع في إقامة المناطق التكنولوجية الإستثمارية الحرة، يساعد على رفع معدلات وفرص التشغيل مما يؤدي إلى الحد من معدلات البطالة، مشيرًا إلى أهمية ميكنة المناطق الحرة؛ بحيث يتم ربط قواعد بيانات المشروع الواحد بين إدارات المنطقة المختلفة، وإحكام الرقابة على المشروعات، لمنع أي محاولة للتهريب تكون ناتجة عن تكرار بيانات رسائل الصادر والوارد.

دوت الخليج

النائب جمال أبو الفتوح: التوسع في إقامة المناطق التكنولوجية الإستثمارية الحرة يسهم في جذب المستثمرين

وأضاف "أبو الفتوح" أن الرئيس السيسي فى تحقيق إنجازات مشهودة فى ملف تسهيل مناخ التنمية والاستثمار، بما يدفع عجلة النمو الاقتصادى إلى الأمام، والتي كان آخرها مجموعة القرارات التي صدرت اليوم من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية والتي ألقت بتداعياتها على كل اقتصادات العالم.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى إن التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية الحرة يحمل مزايا مهمة تساعد المستثمرين على التوسع في حجم أعمالهم، مثل تسهيل إجراءات إصدار تراخيص المشروعات وتوسعاتها، إلى جانب حرية الاستيراد والتصدير دون التقيد بسجل المصدرين والمستوردين.

وأوضح "أبوالفتوح"، أن قرارات الرئيس لدعم القطاع الصناعي تشمل العديد من التسهيلات التي تساعد على في جذب استثمارات بمليارات الدولارات وتشغيل عشرات الآلاف من العمالة، فضلاً عن تعزيز الصادرات المصرية التي باتت مسألة حيوية للغاية في الوقت الراهن من أجل تعزيز رصيد البلاد من الاحتياطي النقدي الأجنبي ودعم سعر صرف الجنيه.