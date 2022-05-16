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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /698073/نهي-زكي-نائبة-التنسيقية--الشباب-أكثر-اقدام-علي-المخاطرة-والاتصالات-لا-تستغل-طاقتهم-الإبداعية

قالت النائبة نهي زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، أن التنافس التكنولوجي والسعي العالمي نحو إدماج الابتكار في شتى المجالات، أمر لابد وأن تتداركه الدولة المصرية وتتواكب معه حتى لا تكون الفجوة بين المجتمع المصري والدولي كبيرة، إلى جانب التشجيع على ريادة الأعمال أمر غاية في الاهمية في ظل التزايد السكاني الذي يجب استغلاله كفرصة في هذه الحالة للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

دوت الخليج

نهي زكي "نائبة التنسيقية" : الشباب أكثر اقدام علي المخاطرة.. والاتصالات لا تستغل طاقتهم الإبداعية

وأضافت نهي، في كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن مصر تتسم ديموغرافيا بأن عــدد الشبــاب في الفئة العمرية (18 ـ 29سنة) يبلغ 21.3 مليــون نسمة بنسبــة 21% من إجمالي السكان طبـــقاً لتقديـــرات الســكان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عــام 2021، والجدير بالذكر أن هذه الفئة العمرية تتميز بكونها نشأت في بيئة متسارعة التقدم خاصة على المستوى التكنولوجي، وأكثر إقداما على أخذ المخاطرة لتطبيق أفكار مبتكرة وجديدة تتعلق بالأعمال، وأصبح اتجاهه نحو تحقيق مكاسب مادية تعود عليه من أعماله الخاصة وأفكاره آخذا في التعاظم.

وتابعت:" خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية تركز على ثلاث محاور احدها صناعة تكنولوجيا المعلومات ومن ضمن أهدافها زيادة معدلات التشغيل ومشاركة الشباب في سوق العمل".

وتساءلت :" كيف نكون في العام ٢٠٢٢ ونتحدث عن استراتيجية لمركز الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال منذ العام 2011، وما موقف تنفيذ هذه الاستراتيجية خاصة وأنه مضى على اطلاقها أكثر من 10 سنوات، ماذا حققته وماذا كانت مستهدفاتها ومؤشرات ادائها ومعايير التقييم وآليات المتابعة ." وطالبت النائبة، استيضاح سياسة الحكومة فيما يتعلق بالحفاظ على الشباب الموهوبين اصحاب الافكار المبدعة ودعمهم.