انت الان تتابع تفاصيل خبر خاص.. إيهاب جلال يستقر على استبعاد أبو جبل من معسكر منتخب مصر المقبل حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /698070/خاص-إيهاب-جلال-يستقر-على-استبعاد-أبو-جبل-من-معسكر-منتخب-مصر-المقبل

يكثف الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة إيهاب جلال من جلساته خلال الأيام الجارية من أجل التجهيز لقائمة معسكر يونيو المقبل، والذي يشهد خوض مواجهتي الجولة الأولى والثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكشف مصدر خاص النقاب عن استقرار الجهاز الفني على استبعاد حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك محمد أبو جبل من معسكر الفريق المقبل. وأوضح المصدر لـ "دوت الخليج" أن الجهاز الفني للفراعنة قرر استدعاء كل من:- محمد الشناوي كحارس أول ومحمد صبحي كحارس ثاني ومحمود جاد صاحب الحظوظ الأكبر في التواجد كحارس ثالث في المعسكر المقبل .

وأشار المصدر إلى أنه لا تزال المناقشات مستمرة بين إيهاب جلال وعصام الحضري، حول إمكانية ضم حارس مرمى رابع، ليتواجد بشكل مؤقت.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة ودية في معسكر يونيو إلى جانب مباراتي غينيا وإثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023.

وكشف الإعلامي إبراهيم فايق عن استدعاء جلال لـ 13 لاعب محترف، وهم: محمد صلاح، محمد النني، أحمد حجازي، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجية، مصطفى محمد، أحمد حسن كوكا، مصطفي فتحي، كريم حافظ، أحمد ياسر ريان، محمود كهربا، أحمد حمدي، سام مرسي.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر منتخب مصر يوم 30 مايو الجاري، استعدادًا للمواجهتين المقرر لهما في يونيو المقبل. يذكر، أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، تجبر المنتخبات الوطنية على ارسال خطاب استدعاء اللاعب المحترف قبل موعد معسكر الأجندة الدولية بـ 15 يومًا.

تصريحات جلال في المؤتمر الصحفي وقال إيهاب جلال خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه:”أشكر كل من دعم قرار وجودنا في منتخب بلدنا، ونتفهم بعض الآراء التي لم تكن مع القرار متفهمون لوجهتي النظر.

وتابع:” لدينا مهمة سريعة للعب مباراتي تصفيات كأس أمم إفريقيا سنختار 40 لاعبا نعلنهم بعد أسبوعين والأولوية للاعب الجاهز الذي يشارك مع فريقه. وواصل قائلاً:”المهمة الثانية بعد مباراتي تصفيات أمم إفريقيا، هي خلق قوام أكبر لمنتخب مصر يصل إلى 60 لاعبا، كتحضير للمرحلة الأبعد والتي من الممكن أن يظهر فيها لاعبين جدد