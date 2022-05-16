انت الان تتابع تفاصيل خبر وزير الطيران يتفقد المراحل النهائية لمشروع تطوير مطار سفنكس حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /698068/وزير-الطيران-يتفقد-المراحل-النهائية-لمشروع-تطوير-مطار-سفنكس

تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، اليوم الإثنين، مطار سفنكس الدولي؛ لمتابعة المراحل النهائية في تنفيذ مشروع تطوير المطار، وزيادة طاقته الاستيعابية لتصل إلى 1,2 مليون راكب سنويًا.

دوت الخليج

زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 900 راكب

رافق الوزير خلال جولته الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، واللواء أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات وكان فى استقبالهم الملاح حسين سالم مدير مطار سفنكس.

وتابع وزير الطيران المدني أعمال التطوير والإنشاءات التي يتم تنفيذها بالمطار، والتي وصلت إلى مراحلها النهائية، حيث تشمل توسعة مبنى الركاب وزيادة المساحة الإجمالية للمبنى؛ لتصل إلى24 ألف متر مسطح بدلًا من 3600 متر بما يزيد من طاقة المطار الاستيعابية إلى 900 راكب / ساعة بدلاً من 300 راكب / ساعة، لتبلغ طاقته الإجمالية نحو مليون ومائتي ألف راكب سنويًا.

وتفقد الوزير صالتي السفر والوصول والمكاتب الإدارية ومنطقة الأسواق الحرة، وغرفة التحكم والمراقبة ومنظومة الكاميرات ومنطقة سيور الحقائب، والمنظومة الأمنية والخدمية ومهبط الطائرات.

تقديم أعلى مستوى من الخدمات والتسهيلات للمسافرين

وأكد وزير الطيران المدني، على المسئولين، سرعة الانتهاء من كافة الأعمال واستكمال مراحل تشغيل الأنظمة التقنية والأمنية بالمطار، بالإضافة إلى ضرورة تقديم أعلى مستوى من الخدمات والتسهيلات للمسافرين بما يضمن تحقيق الراحة والرفاهية لهم، وضرورة الاهتمام بأعمال التجميل والتشجير بالمطار.

كما وجه بالتوسع فى استخدام اللمبات الموفرة للطاقة "الليد" بصالات المطار والمكاتب الإدارية، ودراسة امكانية استخدام الطاقة الشمسية فى إضاءة مبانى المطار بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني؛ لتحقيق أعلى مستويات السلامة والجودة البيئية.

مطار سفنكس يهدف لتخفيف التكدس عن مطار القاهرة

وفى نهاية جولته تقدم وزير الطيران المدنى بالشكر لجميع العاملين بمطار سفنكس والشركة المنفذة لمشروع التطوير على جهودهم المتميزة.

وتستهدف أعمال تطوير مطار سفنكس خدمة سكان محافظات الجيزة، والفيوم وبني سويف والمنيا والمنوفية وتخفيف التكدس عن مطار القاهرة، وتنشيط "سياحة اليوم الواحد"؛ نظرا لقرب المطار من المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة.