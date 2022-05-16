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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /698066/المصرية-للاتصالات-we-تستعد-لإعلان-نتائج-الربع-الأول-من-السنة-المالية

كشفت المصرية للاتصالات we عن استعدادها لإعلان نتائج الربع الأول من السنة المالية الجارية والقوائم المالية المجمعة والمستقلة، خاصة أن المصرية للاتصالات we تعتبر الشركة الرائدة في عالم الاتصالات في مصر، وينشر دوت الخليج موعد إعلان نتائج المالية لشركة المصرية للاتصالات

موعد إعلان نتائج المالية لشركة المصرية للاتصالات

من المنتظر إعلان نتائج المالية لشركة المصرية للاتصالات we المجمعة والمستقلة عن الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضي يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو الجاري.

المصرية للاتصالات we

تمكنت الشركة المصرية للاتصالات we من تحقيق صافي أرباح بعد الضرائب خلال 2021 بقيمة 8.4 مليار جنيه، بمعدل نمو 74% على أساس سنوي.

وبلغ إجمالي إيرادات المصرية للاتصالات المجمعة 37.1 مليار جنيه مصري بنسبة نمو قدرها 16% مقارنة بالعام السابق مدفوعاً بشكل رئيسي بالزيادة في إيرادات خدمات البيانات، والتي حققت نمواً قدره 30% وجاء ذلك مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث مثّلت نسبة 67% من إجمالي النمو في الإيرادات متبوعاً بزيادة إيرادات خدمات البنية التحتية لعملاء المصرية للاتصالات we بنسبة 26%.