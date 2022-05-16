انت الان تتابع تفاصيل خبر محلية النواب تحذر من المعوقات التي تواجه قطاعي الصناعة و الاستثمار.. مطالبات بحل المشكلات المتراكمة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /698065/محلية-النواب-تحذر-من-المعوقات-التي-تواجه-قطاعي-الصناعة-و-الاستثمار مطالبات-بحل-المشكلات-المتراكمة

حذرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، من المعوقات التي تواجه قطاعي الصناعة و الاستثمار.

دوت الخليج

ومن جانبه، قال عمرو درويش امين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مصر تواجه نوعين من الفساد الأول من يحصل على أموال من بوابة خلفية كرشوة لتقديم الخدمة و النوع الثاني هو النوع المعطل و هو من يجبر المستثمرين للجوء للطرق غير القانونية او الهروب

محلية النواب تحذر من المعوقات التي تواجه قطاعي الصناعة و الاستثمار.. مطالبات بحل المشكلات المتراكمة

وأضاف: لا يمكن ان تتجه الدولة بكل قوتها نحو تطوير و الصناعة و تجد من يعرقلها و طالب بدعوة ممثلي وزارة الصناعة لحضور اجتماع اللجنة .

جاء ذلك أثناء مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب أحمد بلال البرلسي، بشأن ضرورة الاطلاع على تفاصيل المشروع الذى تنوى محافظة الغربية إقامته على الأرض الواقعة فوق مصرف زفتى المغطى بالمحلة الكبرى والبالغ مساحتها 15 فدانًا لحساب أحد المستثمرين، والذى يتم إنكاره والتكتم عليه بحسب ما جاء في رد وزارة الصحة، وتقريرها المُعد بشأن تحول الأرض إلى مقلب قمامة، فضلاً عن توضيح أسباب عدم رفع القمامة من الأرض رغم تأثيرها على صحة المواطنين وخاصة طلاب المدارس ومرضى المستشفيات المحيطة بها، وضرورة استغلالها في إنشاء حي إداري بالمحلة الكبرى يشمل منشأة خدمية وترفيهية بناءً على المقترح الذى تقدمت به لمحافظ الغربية، والذى لم يتم الرد عليه حتى الآن بحضور الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية

و طالب النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة، بحصر أراضي الإصلاح الزراعي و التنسيق مع الجهات المعنية لدعم الاستثمار و المستثمرين و مواجهة التحديات التي تضر قطاع الصناعة، موضحا أن التباطؤ من شأنه الأضرار بخطط الدولة المصرية .

و حذر النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من استمرار المشكلات و التحديات المتراكمة في قطاعات الصناعة و الاستثمار.

و طالب السجيني، بضرورة دعوة وزيرة الصناعة نيفين جامع و رئيس هيئة التنمية الصناعية و ممثلي الوزارات المعنية لمناقشة المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة .

وقال النائب احمد بلال، أن المنطقة الصناعية بالمحلة تم تاسيسها منذ ١٨ شهر بقرض ٢٠٠ مليون جنيه و فوائد تصل لما يقرب من نصف مليار جنيه و ام تحقق اهدافها .