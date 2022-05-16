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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /698064/دينية-النواب-توافق-على-مشروع-الموازنة-العامة-للدولة-وخطة-التنمية-الاقتصادية-والاجتماعية

وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، لجامعة الأزهر (قطاع التعليم).

دوت الخليج

ممثلو جامعة الأزهر: توافق على مشروع الموازنة و تعاون مع وزارتى المالية والتخطيط حال طلب اي طلبات اضافية

وأكد ممثلو جامعة الأزهر خلال الاجتماع أن هناك توافق على مشروع الموازنة للسنة المالية 2022/2023، وأنه حال طلب أى تعزيزات مالية خلال العام المالى يكون هناك تعاون من جانب وزارتى المالية والتخطيط مع الجامعة، لكنهم أشاروا إلى أنهم يطلبون تعزيزات مالية فى موازنة العام المالى الحالى 2021/2022، الذى سينتهى فى 30 يونيو 2022.

وبلغ إجمالي الموازنة المقدرة 3 مليار و993 مليون و538 ألف جنيه، منها 2 مليار و803 مليون جنيه لبند الأجور وتعويضات العاملين، و419 مليون و500 ألف جنيه لبند شراء السلع والخدمات، و56 مليون و921 ألف جنيه لبند المنح والدعم والمزايا الاجتماعية، و683 مليون جنيه لباب شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات).

وتعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف اجتماعين غدًا الثلاثاء، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022 /2023، فيما يخص ديوان عام وزارة الأوقاف والمديريات الإقليمية التابعة لها، وفيما يخص هيئة الأوقاف المصرية، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (قطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية).

وتواصل اللجنة اجتماعاتها الأربعاء المقبل، لمناقشة مشروعى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022 /2023، فيما يخص المستشفيات التعليمية (قطاع الصحة): مستشفى طب بنين الأزهر– أسيوط، مستشفى دمياط الجامعي، مستشفى الزهراء الجامعي، مستشفى طب بنين الأزهر– مدينة نصر، مستشفى الحسين الجامعي، مستشفى باب الشعرية.