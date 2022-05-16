توريد 75 ألفا و605 أطنان قمح لصوامع وشون بنى سويف

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف انتظام أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالى، مشيرا إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع.





وقال محافظ بنى سويف فى بيان اليوم الإثنين، إن إجمالى الكميات الموردة منذ بداية الموسم بلغ 75 ألفا و605 أطنان قمح، مشددا على أهمية المتابعة الميدانية لأعمال التوريد ولضمان جاهزية الشون لاستقبال الأقماح من المزارعين، مع قيام لجان الاستلام بالتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كل الإجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد.

ووجه أعضاء لجنة التوريد بسرعة صرف مستحقات الموردين، والتيسير على المزارعين والموردين بشأن استلام الأقماح الموردة المعبأة فى كافة أنواع الأجولة "خيش وبلاستيك"، وذلك بكافة الشون والصوامع.

وأوضح المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظ أن أعمال التوريد بنطاق المحافظة تشهد تزايدا ملحوظا وإقبالا من قبل الموردين والمزارعين على الصوامع والشون لتوريد المحصول، لافتا إلى أن هناك متابعة مستمرة ودقيقة على مدار الساعة من قبل غرفة عمليات ديوان عام المحافظة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية لمتابعة منظومة التوريد وتذليل العقبات أولا بأول.

يذكر أن إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى مراكز ومدن المحافظة قد بلغت 128 ألفا و649 فدانا بمستهدف توريد 230 ألف طن هذا الموسم، فيما يبلغ إجمالى السعات التخزينية أكثر من 250 ألف طن، موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية، وأكثر من 30 مركز تجميع على مستوى المحافظة.