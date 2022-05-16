الخشت يبحث تعزيز التعاون بين جامعة القاهرة والجامعات الفرنسية

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم الإثنين، مارك باريتى سفير فرنسا بمصر والوفد المرافق له، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك فى المجالات البحثية والأكاديمية وتبادل الأساتذة والطلاب.





وأكد الدكتور محمد الخشت، اعتزازه بالجامعات والمعاهد الفرنسية كتاريخ وثقافة وأن لديها رؤية أكاديمية متميزة، مشيرا إلى مجالات التعاون القائمة بالفعل بين جامعة القاهرة وعدد من المراكز البحثية والجامعات الفرنسية من بينها جامعة السوربون.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تتطلع لزيادة الدرجات العلمية المشتركة والمزدوجة مع الجامعات الفرنسية فى مجالات الفضاء والآداب والإعلام وإدارة الأعمال لاسيما أن جامعة القاهرة أصبحت ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم فى عدد من التخصصات من بينها طب الأسنان وهندسة البترول والهندسة المعمارية وادارة الضيافة والصيدلة وعلوم الأدوية.

ووجه الدكتور محمد الخشت، بتشكيل لجنة لمراجعة كل المشروعات والاتفاقيات بين جامعة القاهرة والجامعات الفرنسية لتنفيذها على أفضل وجه.

وخلال اللقاء، ناقش الطرفان إمكانية عقد درجات عملية مشتركة ومزدوجة فى مجال علوم الفضاء خصوصا أن جامعة القاهرة بصدد إنشاء كلية علوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة القاهرة الدولية، كما ناقش الطرفان التعاون فى مجال السينما والأدب من أجل محاربة التطرف والإرهاب والانغلاق الفكرى.

وناقش الطرفان مقترح دراسة الفلسفة فى مجالى، فلسفة الدين من أجل توسيع المعالجة العقلانية للدين ويتم من خلاله محاربة التطرف والإرهاب، وفلسفة العلوم التى تهتم بدراسة تاريخ وفلسفة العلوم والتى تساهم بدورها فى تطوير العلوم.

وأشاد السفير الفرنسى بحفاوة استقباله داخل جامعة القاهرة العريقة فى بلد الثقافة والتاريخ والحضارة مصر، مؤكدا تقديم الجانب الفرنسى كافة أوجه الدعم لجامعة القاهرة فى مختلف المجالات التعليمية المختلفة، مشيرا إلى التعاون القائم بالفعل بين عدد من الجامعات الفرنسية وكليات جامعة القاهرة من بينها كلية الحقوق وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، كما أكد رغبته فى زيادة التعاون العلمى والثقافى مع جامعة القاهرة.

وفى نهاية اللقاء، دار حوار مثمر بين رئيس جامعة القاهرة والسفير الفرنسى تم خلاله تناول عدد من القضايا المختلفة فى الفكر والأدب والفلسفة والاستشراق، كما ناقشا وجهات نظر المستشرقين المختلفة، وأهم الفلاسفة الفرنسيين والمصريين، وأكد الطرفان على ضرورة الانفتاح على الثقافات المختلفة وحوار الحضارات.

حضر اللقاء من جامعة القاهرة الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور عبد الهادى العوضى عميد كلية الحقوق، والدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب الأسنان، والدكتور رجب طاجن المستشار القانونى للجامعة، والدكتورة سماح حلمى الأستاذ بقسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب، والدكتور محمد منصور هيبة المستشار الإعلامى للجامعة، والمهندس أحمد ترك أمين عام الجامعة، وحضر اللقاء من الجانب الفرنسى آن ريكوردال ملحق التعاون التربوى، والدكتورة ريم عبد الرحمانى ملحق التعاون العلمى والجامعى بالمعهد الثقافى الفرنسى.