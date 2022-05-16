النائب تيسير مطر: الوطن يبنى بسواعد الشباب..وإرادة جيل سيركز على المحور الاقتصادى فى الحوار الوطني

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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /698063/النائب-تيسير-مطر-الوطن-يبنى-بسواعد-الشبابوإرادة-جيل-سيركز-على-المحور-الاقتصادى-فى-الحوار-الوطني

خلال لقائه مع المجموعة الوطنية للحوار..

أكد النائب تيسير مطر، رئيس حزب ارادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وامين عام تحالف الاحزاب المصرية ان مؤتمر الحوار الوطنى الذى دعا اليه الرئيس عبدالفتاح السيسى هدفه العبور الى الجمهوريه الجديده وبناء الدولة المدنية الحديثة.

دوت الخليج

النائب تيسير مطر: الوطن يبنى بسواعد الشباب

وذكر خلال لقائه منذ قليل بمقر حزب ارادة جيل مع المجموعة الوطنية للحوار والتى تضم عدد من شباب الاحزاب والمستقلين ومنهم يوسف الورداني مساعد وزير الشباب والدكتور ايمن الدهشان ان بناء مصر لن يتم الا على سواعد الشباب وان تمكين الشباب فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي سياسيا وتنفذيا تجربة غير مسبوقة.

وذكر النائب تيسير مطر ام من يملك المعلومة الصحيحة هو الذى يملك اتخاذ القرار وان هذة المرحلة تحتاج إلى اصطفاف وطنى كبير خلف الرئيس عبدالفتاح السيسى لعبور التحديات الصعبة التى تواجه مصر.

واشاد النائب تيسير مطر بتجربة المجموعة الوطنية للحوار ودعمه لها من اجل التواصل مع كل الاحزاب السياسية والاستماع الى الرؤى المختلفة.

وقد شهد الحوار النائب محمد تيسير مطر، امين سر لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين، وامين عام حزب ارادة جيل والنائب، باسم الخواص عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الاتحاد، واللواء محسن الفحام المستشار السياسى لحزب ارادة جيل، والكاتب الصحفى محمود نفادى، عميد المحررين البرلمانيين بمجلس النواب والشيوخ، ونائب رئيس حزب ارادة جيل وماجد السيد نائب رئيس حزب ارادة جيل، وكمال حسنين رئيس حزب الريادة وطارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكين، واحمد حسين رئيس حزب صوت الشعب، ومنى ابوهشيمة نائب رئيس حزب صوت الشعب.