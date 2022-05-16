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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /698062/وزير-الاتصالات-من-مجلس-الشيوخ-توصيل-الألياف-الضوئية-لنحو-2500-مدرسة-على-مستوى-الجمهورية-لإتاحة--بنية-معلوماتية-قوية

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، أنه يجري المتابعة الدقيقة للمدارس خلال إجراء امتحانات نهاية العام.

دوت الخليج وزير الاتصالات: توصيل الالياف الضوئيه لنحو 2500 مدرسة على مستوى الجمهورية لإتاحة بنيه معلوماتيه قويه وقال خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق : وزارة الاتصالات أتمت توصيل الالياف الضوئيه لنحو 2500 مدرسة على مستوى الجمهورية ،وذلك بهدف إتاحة بنيه معلوماتيه قويه بها لخدمة أبنائنا من الطلبة والطالبات. وأستطرد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات قائلا:نأمل ان تتم باقى الامتحانات على نفس الوتيرة وذلك لتحقيق الخدمة التعليمية المطلوبة ،والوزارة مهتمه إلى استقرار بالمدارس لتحقيق المرجو من هذا النظام ،و لفت وزير الاتصالات على أن جميع المدارس تخضع للرقابة، لإزالة أية عقبات قد تحدث خلال أداء امتحانات نهاية العام .لافتا إلى أنه حادث حدوث أية مشكلة يكون له علاقة بتطوير إحدى الطرق أو إصلاحه ،ويتم التعامل مع الأمر بشكل سريع. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الأن ،لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عمرو مصطفى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لمواجهة التحديات المختلفة التى تواجه المبتكرين ورواد الأعمال وجميع الأطراف المعنية . كان ر ئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب غبد الرازق قد طالب بضرورة توجيه رسالة اطمئنان للأسر المصرية .وذلك على خلفية ما يثار من وجود إشكاليات فى استخدام الشبكات الإلكتروني خلال أداء امتحانات نهاية العام.

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