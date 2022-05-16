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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /698061/موعد-وقفة-عرفات-2022-وفضل-صيامه-تعرف-على-التفاصيل

موعد وقفة عرفات 2022.. تتزايد التساؤلات من قبل المسلمون في كل بلدان العالم، وذلك لما يحمله هذا اليوم من خصوصية وروحانية لدى المسلمون، إضافة إلى ما في هذا اليوم من شعائر ربانية حيثى تعتبر الركن الأكبر للحج.

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ومن المقرر أن تستطلع المملكة العربية السعودية رؤية هلال شهر ذو الحجة، وذلك بنهاية شهر ذو القعدة، لتبدأ العشر الأوائل لشهر ذو الحجة، والتي يقوم فيها المسلمون بأداء مناسك الحج، تلك الفريضة التي فرضها الله كأحد أركان الأسلام الخمس.

موعد وقفة عرفات 2022 في مصر

ويكون موعد وقفة عرفات 2022 يوم التاسع من شهر ذي الحجة 1443، ويقوم فيه حجاج بيت الله الحرام بالوقوف على جبل عرفات، من مطلع الشمس وحتى غروبها، كما يقوم غير الحجاج في هذا اليوم بنافلة الصوم، وذلك امتثالًا لسنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والحديث الذي يقول فيه : "صيام يوم عرفة، أحتَسِب على الله أن يكفِّر السنة التي قبله والسنة التي بعده".

أما فلكيًا، فمن المقرر أن يكون موعد وقفة عرفات 2022، وفقًا لحسابات معهد البحوث الفلكية يوم الجمعة الموافق 8 يوليو المقبل، على أن يكون موعد عيد الأضحى 2022 في اليوم التالي له الموافق السبت 9 يوليو 2022.

فضل يوم عرفة

ويحمل يوم يوم عرفة مجموعة من الفضائل الكبيرة التي يجب على كل مسلم أن يستغلها، سواء من صوم ووصلاة وذكر وتصدق وغيرها من أعمال الخير، وكما قال رسول الله صلة الله عليه وسلم، فإن يوم عرفة هو خير يوم طلعت فيه الشمس، كما أن يوم عرفة هو أفضل يوم عند الله، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم قال: (ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول انظروا إلى عبادي جاؤوني شُعثا غبرا ضاحين جاؤوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم ير يوما أكثر عتقا من النار من يوم عرفة).

كما من فضائل يوم عرفة أنه يوم إكمال الدين وإتمام النعمة، فقد نزلت الآية الكريمة على الرسول صلى الله عليه وسلم التي تقول: "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا"، كما قال رسول الل