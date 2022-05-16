انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 الفصل الدراسي الثاني حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /698057/موعد-ظهور-نتيجة-الصف-الرابع-الابتدائي-2022-الفصل-الدراسي-الثاني

انتهى طلاب الصف الرابع الابتدائي، من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2022، يوم 12 مايو 2022، وبدأ الأهالي والطلاب في البحث عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الثاني لعام 2022.

دوت الخليج

امتحانات الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الثاني 2022

وكانت وزارة التربية والتعليم، أوضحت أن عملية تصحيح أوراق امتحانات طلاب الصف الرابع الابتدائي، سوف تتم عقب كل امتحان بدقة تامة لضمان حصول كل طالب على الدرجة التي يستحقها بدون أية أخطاء، وتحسب الدرجة في المقرر الدراسي من خلال مجموع «درجات الاختبار - المهام الأدائية - درجات المواظبة».

كما أشارت أن نتيجة الصف الرابع الابتدائي ستحسب من 100 درجة في المادة، في هيئة ألوان، ويتم حساب الاجتياز عبر احتساب المتوسط الحسابي لمجموع درجات كل فصل دراسي.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالألوان

وصرحّت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق، أن نظام التقييم في نتيجة الصف الرابع الابتدائي ستعتمد على قياس المخرجات الخاصة بالتعلم للمواد الدراسية المطورة، وستكون في صورة ألوان تعبر عن مدى اكتساب الشخص المتعلم للمعارف والمهارات كالآتي:

- اللون الأزرق: ويشير أن الطالب قد يفوق التوقعات باكتساب المعارف والمهارات «85 إلى 100».

- اللون الأخضر: يشير إلى أن الطالب قد يمتلك المعارف والمهارات المطلوبة من «65 لأقل من 85».

- اللون الأصفر: يوضح أن الطالب قد يكون في حاجة إلى بعض الدعم من «50 لأقل من 65».

- اللون الأحمر: يشير إلى أن الطالب لم يتقن هذه المعارف والمهارات ومازال في حاجة للكثير من الدعم من « 1 لأقل من 50».

موعد ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الثاني

أوضحت وزارة التربية والتعليم الفني، أن نتيجة الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الثاني 2022، ستعلن بشكل رسمي عقب الانتهاء من عملية التصحيح لأوراق امتحانات الصف الرابع الابتدائي ورصد درجات التصحيح.