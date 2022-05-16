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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /698056/خطة-النواب-تطالب-وزراتى-المالية-والتخطيط- التنيسق-بشأن- مؤشرات-ومعايير-تقييم-البرامج-والأاداء

أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، بإنشاء وحدة تكاليف خاصة بموازنة البرامج والأداء بكافة الوحدات الحكومية مع مراعاة الخلفية العلمية والخبرة، وألا يزيد سن المنضمين عن 45 عاما، كما طالب أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بموافاة اللجنة بمؤشرات القياس فى موازنة البرامج والأداء.

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خطة النواب تطالب وزراتى المالية والتخطيط التنيسق بشأن مؤشرات ومعايير تقييم البرامج والأاداء

وطالب الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، بمزيد من التنسيق بين وزراتى المالية والتخطيط فيما يتعلق بمؤشرات ومعايير تقييم البرامج نفسها. وكان أحمد الشيمى، ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قال خلال الاجتماع إن الوزارة اتخذت خطوات جادة لنشر فكر البرامج والأداء، مشيرا إلى إنشاء أول منظومة إلكترونية لمتابعة وتقييم الأداء الحكومي، لافتا إلى أن المنظومة كانت مصدر تقرير تقدمه الوزارة للمجلس، بعنوان تقرير تقدم أعمال الحكومة. وطالب رئيس اللجنة الفرعية لموازنة البرامج والأداء، النائب أيمن محسب، بموافاة اللجنة بالمؤشرات التى أعدتها وزارة التخطيط لتقييم المؤشرات والأداء. اكتب إلى جروب البرلمان الاساسي.

مستشار وزير المالية باجتماع خطة النواب: الصحة والتعليم ومديريات الإسكان والنقل الأقل التزامًا بموازنة البرامج والأداء

كما كشف محمد السبكى، مستشار وزير المالية، رئيس وحدة موازنة البرامج والأداء بوزارة المالية، عن الجهات الأقل التزاما بتطبيق أسلوب البرامج والأداء فى إعداد موازناتها، لافتا إلى أن ديوان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وديوان وزارة الصحة والسكان، ومديريات الإسكان والنقل، من الجهات الأقل التزاما بأسلوب البرامج والأداء، وذلك بعد 4 سنوات من توجه الحكومة نحو اتباع هذا الأسلوب فى إعداد مشروعات الموازنات.

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، لمناقشة وزارتى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية من حيث ما وصلت إليه الوزارات والجهات المعنية بتطبيق موازنة البرامج والأداء طبقا لمنشور وزارة المالية للسنة المالية 2022/2023.

وكان النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد تساءل عن الجهات الموازنية والوزارات الأكثر والأقل التزاما فى اتباع أسلوب البرامج والأداء فى إعداد مشروعات الموازنات، كما تساءل سالم أيضا عن طبيعة مؤشرات قياس الأداء المرتبطة بتلك الموازنات على مدار السنوات الماضية.