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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /698055/جورجيو-كيليني-لاعب-يوفنتوس-يودع-الجماهير-برسالة-مؤثرة-صور

تأكد رحيل لاعب فريق يوفنتوس، الدولي الإيطالي جورجيو كيليني، عن "البيانكونيري"، بنهاية الموسم الجاري، ولن يجدد عقده مع "السيدة العجوز، حيث ودع اللاعب الجماهير برسالة مؤثرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب جورجيو كيليني لاعب فريق يوفنتوس عبر حسابة الرسمي"فيس بوك:"لقد حان اليوم زوبعة من المشاعر تمر من خلالي الليلة.

وتابع:" اليوفي كان كل شيء بالنسبة لي شبابي، خبرتي، نضجي. إرادة الفوز، فرحة الانتصار، قبول الهزيمة طنين التحدي، المبارزة في الملعب، رأسي دائماً ما يصدم. وبعد ذلك الأبطال، داخل وخارج العشب الأخضر، المدربين، المديرين، جميع الموظفين الرجال الذين مروا دائما يتركون لي شيئا. شيء ما اعتنيت به لجمعه وحفظه والاعتزاز به.

ووأصل:”ثلاثة رقمي ولكن أيضاً المشاعر التي تعيش الآن معاً في روحي.

فرح، لمغامرة انتهت هكذا، لكونك حققت كل حلم، يمكن تخيله وليس، وأن تبقى خالدا في تاريخ هذا النادي العظيم.

الصفقة، لاختيار الوقت المناسب لإلقاء التحية، أن أغادر ما زلت في المستوى الذي كنت عليه، أن أشارك العديد من القيم والعواطف التي لن يستطيع أحد محوها.

الامتنان لكل يوفنتوس، لعائلة أجنيلي التي تبنتنيتني طوال هذه السنوات، لأغلى مشاعري، ولكل الأشخاص الذين أحبهم، الذين بدونهم ما كنت لأكون الشخص الذي أنا عليه الآن، لأنهم كانوا مصدر دعم لا نهاية له نيرجي دائما رافقني في هذه الرحلة الطويلة.

أجد نفسي هكذا أمام أجمل غروب الشمس، أحاول تخيل فجر جديد لأن الرحلة لا تنتهي أبدًا ما زلت لا أعرف ما الذي أتوقعه بعد ذلك. لكنهم سيكونون في وقت آخر وقصة مختلفة. هذه، من ناحية أخرى، هي لحظة الوداع والامتنان العميق اللانهائي.

نتيجة مباراة يوفنتوس ضد فياريال

انتهت مباراة فياريال أمام يوفنتوس بالتعادل الإيجابي 1/1، على ملعب "لاسيراميكا"، ضمن مباريات الذهاب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وبدأ يوفنتوس المباراة بقودة وضغط كبير واستطاعوا أن يسجلوا هدف في الدقيقة الأولى عن طريق دوشان فلاهوفيتش، ثم تراجعوا قليلاً بعد نصف ساعة لعب، في المقابل هاجم لاعبوا فياريال بقوة من عن طريق عدة هجمات شكلت خطورة على مرمى الفريق الإيطالي.

لينجح فياريال في تسجبل هدف التعادل في الدقيقة 66 عن طريق داني باريخو، ثم بدأ لاعبوا يوفنتوس بعدها أن يحرزا هدف ثاني، وتبادل الفريقان بعض الهجمات ولكن دون تشكيل خطورة حقيقية.

لتنتهي المباراة في الأخير بالتعادل 1/1، في إنتظار لقاء الإياب الحاسم الذي سيقام على ملعب يوفنتوس في إيطاليا.

تشكيل يوفينتوس أمام فياريال:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: دي تشيليو، دانيلو، دي ليخت، أليكس ساندرو.

خط الوسط: ماكيني، لوكاتيلي، رابيو.

خط الهجوم: كوادرادو، فلاهوفيتش، موراتا.