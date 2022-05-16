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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /698054/تقارير-اسبانية-تكشف-تفاصيل-تعاقد-ليفاندوفسكي-مع-برشلونة

كشفت تقارير إعلامة اسبانية النقاب عن تفاصيل تعاقد نادي برشلونة مع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بعد انتهاء عقده مع ناديه الألماني بايرن ميونخ، وأكدت التقارير الإعلامية توصل ليفاندوفسكي لاتفاق مع مسؤولي برشلونة للانتقال إلى العملاق الكتالوني بداية من الموسم المقبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأشار برنامج "إلـ تشيرنجيتو" الإسباني إلى أن روبرت ليفاندوفسكي أبدى موافقته بالفعل على عرض نادي برشلونة للانتقال له مطلع الموسم المقبل. ويتضمن عرض برشلونة الذي قوبل بالموافقة من ليفاندوفسكي أن يكون مستمرًا لمدة 3 سنوات، مع راتب سنوي يبلغ الـ 8 ملايين يورو، بالإضافة إلى المتغيرات.

يذكر، أن عقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وسيرحل عن فريقه بشكل مجاني.

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد حقق برشلونة الفوز على نظيره ريال مدريد، بنتيجة 4/0، على ستاد "سنتتياجو بيرنابيو" ضمن مباريات الأسبوع الـ29 من الدوري الإسباني. وسيطربرشلونة على معظم مجريات المبارة ، في غياب تام للاعبي ريال مدريد الذين لم يكونوا في يومهم، وتأثروا بشكل كبير بغياب كريم بنزيما الذي غاب للإصابة.

وافتتح برشلونة التسجيل في الدقيقة التاسعة والعشرين من عمر المباراة، بالهدف الأول عن طريق بيير أوباميانج من خلال مجهود فردي مميز من عثمان ديمبيلي على الجبهة اليمنى أنهاه بعرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها بيير إيميريك أوباميانج برأسية قوية وضعت الكرة داخل الزاوية اليمنى لمرمى الحارس تيبو كورتوا.

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد

حقق برشلونة الفوز على نظيره ريال مدريد، بنتيجة 4/0، على ستاد "سنتتياجو بيرنابيو" ضمن مباريات الأسبوع الـ29 من الدوري الإسباني.

وسيطربرشلونة على معظم مجريات المبارة ، في غياب تام للاعبي ريال مدريد الذين لم يكونوا في يومهم، وتأثروا بشكل كبير بغياب كريم بنزيما الذي غاب للإصابة.

وافتتح برشلونة التسجيل في الدقيقة التاسعة والعشرين من عمر المباراة، بالهدف الأول عن طريق بيير أوباميانج من خلال مجهود فردي مميز من عثمان ديمبيلي على الجبهة اليمنى أنهاه بعرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها بيير إيميريك أوباميانج برأسية قوية وضعت الكرة داخل الزاوية اليمنى لمرمى الحارس تيبو كورتوا.