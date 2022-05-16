انت الان تتابع تفاصيل خبر وزير الاتصالات أمام مجلس الشيوخ: إنشاء 4 مراكز ابداع بمحافظات الصعيد حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /698053/وزير-الاتصالات-أمام-مجلس-الشيوخ-إنشاء-4-مراكز-ابداع-بمحافظات-الصعيد

دوت الخليج

وزير الاتصالات : انشاء 4 مراكز ابداع بمحافظات الصعيد

و أضاف الوزير في استعراض خلال البيان الذي القاه امام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لشرح رؤية الوزارة حول رعاية الابداع والفكر الابتكاري والمبدعين، وذلك للرد علي طلب المناقشة العامة المقدم من النائب علاء مصطفي وأكثر من عشرين عضوا بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المبتكرين ورواد الأعمال وجميع الأطراف المعنية بما يتواكب مع المستجدات والتغيرات التكنولوجية المتسارعة.

واشار الوزير الي ان موضوع طلب المناقشة في غاية الاهمية والخطورة لانه يعني بصناعة الاتصالات والتي ترتكز علي لالابداع والفكر الخلاق وهو ما يؤدي في النهاية الي القيمة المضافة.

و قال الوزير قائلا ان مناقشة هذا الطلب في هذا التوقيت الهام والذي تتبدل فيه والاولويات وتتشكل فيه حدود العالم وعلينا ان نعمل لناكد علي ان مصر تستحق مكانتها العالمية في مجالات الابداع من خلال افكار ابنائها وابدعاتهم وافكارهم.

و لفت الوزير ان رعاية الابداع والفكر الابتكاري كان من اهم محاور الاستراتيجية الوطنية والتي ترتكز علي ثلاث محاور اساسية المحور الاول يختص ببناء القدرات الرقمية، والمحور الثاني يختص برعاية الابداع الرقمي، اما المحور الثالث فيختص بالتحول الرقمي لبناء مصر الرقمية، وهذة المحاور الثلاث تاتي ضمن الاستراتيجية الخاصة بالدولة واكد الوزير الي ان محور رعاية الابداع الرقمي يرتكز علي محاور ثلاثة وهي نقل الخبرات العالمية وكل جديد في هذا المجال من كافة بقاع العالم وتنمية الشركات الناشئة وجذب الاستثمار الاجنبي و وضع مصر علي الخريطة العالمية في مجال ريادة الاعمال.

وكشف الوزير عن خطة الوزارة في العمل علي انتشار مراكز الابداع علي مستوي الجمهورية مشيرا الي ان الوزارة تعمل وفق خطة يتم من خلالها انشاء مركز ابداع رقمي وابداعي في كل محافظة لتدريب شباب مصر في هذه المراكز وتقديم افكارهم وابداعهم من خلال تلك المراكز.

واكد الوزير بان الوزارة قامت بانشاء 4 مراكز ابداع بمحافظات الصعيد وجاءت بمحافظات المنيا سوهاج اسوان وقنا كما ان هناك ماركز ابداع تعمل حاليا في محافظات القاهرة والدقهلية والمنوفية والاسماعلية وهناك 14 مركز للابداع الرقمي والابتكار تعمل الان في محافظات مصر المختلفة ونستهدف انشاء 25 مراكز بواقع مركز بكل محافظة.

كما ان الوزارة وقعت عقود وبرتوكولات مع الشركات العالمية للتبادل الخبرات وغيرها في هذا المجال .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ومن خلال رد الوزير علي طلب المناقشة العامة وتساؤلات واستفسارات اعضاء المجلس