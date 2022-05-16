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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /698051/Orange- أورنج-توفر-شراء-لاب-توب-ببلاش-أعرف-التفاصيل

أعلنت شركة Orange أورنج عن إمكانية شراء لاب توب لأي شخص من عملاء أورنج في أي مكان بالتقسيط وبأسعار مخفضة، ضمن خدماتوعروض orange أرونج أونلاين شوب

عروض أورنج ينشر دوت الخليج عروض أورنج وإمكانية الشراء أونلاين من خلال الآتي: وقالت orange أورنج عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، :"حصريًا من أورنج أونلاين شوب، اشتري لاب توب Huawei Matebook D14 او D15 و معاه Hard Disk 1TB هديه ببلاش. استمتع بامكانية التقسيط حتي 6 شهور بدون فوائد او حتي 36 شهر مع البنك الاهلي، بنك مصر، CIB، التجاري وفا و ValU". وأضافت: "فقط لعملاء Orange PREMIER يمكن التقسيط حتي 24 شهر على الفاتورة أو الشراء عن طريق استبدال النقاط". وتابعت للشراء من أورنج أونلاين شوب والتوصيل لأي مجانا. مواعيد عمل فروع أورنج من السبت الي الخميس: 9 صباحاً - 9 مساءً.

الجمعة: 12 ظهراً - 9 مساءً.

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