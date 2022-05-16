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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /698050/نواب-التنسيقية-بالشيوخ-يطالبون-بخطة-لرعاية-المبتكرين

طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بضرورة إعداد خطة لرعاية المبتكرين .

دوت الخليج

نواب التنسيقية بالشيوخ يطالبون بخطة لرعاية المبتكرين

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشيوخ ،اليوم ،برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق والمخصصة لمناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب علاء مصطفى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، وموجه للمهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاستيضاح سياسة الحكومة حول منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال لمواجهة التحديات المختلفة التى تواجه المبتكرين ورواد الأعمال وجميع الأطراف المعنية، بما يتواكب مع المستجدات والتغيرات التكنولوجية المتسارعة.

أكد النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن مصر في حاجة إلى وضع خطة تنمية شاملة في مجال الاتصالات والإبداع التكنولوجي ورعاية المبتكرين.

وقال : نحن نواجه تحديدات كبيرة للغاية ولذلك نحن جميعا محتاجين نسمع من وزارة الاتصالات رؤيتها ووضع إستراتيجية متكاملة الفترة المقبلة". وأشار "ترك" إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه الشباب المقبل على تنفيذ المشروعات.

وأستطرد النائب محمود تركي قائلا :" ليس الهدف من تنفيذ مشروعات ولكن الهدف من نجاح واستمرارية المشروعات واستدامتها ولذلك نحن بحاجة أن توضح لنا وزارة الاتصالات رؤيتها كاملة ليستطيع الجميع وخاصة الشباب لمواجهة كل التحديات والصعاب والتغلب على جميع المعوقات ".

وشدد النائب أحمد فوزى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على أهمية الابتكار ورعاية الشباب بإعتبارها من الملفات الهامة، ولاسيما وأن الدولة المصرية حاليا فى حاجة إلى كل طاقات وأفكار الشباب، مؤكدا أهمية الاستماع لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول ما قامت به الوزارة من جهود فى مجال رعاية الإبداع والابتكار التكنولوجى، وكذلك أهمية الإستماع إلى الرؤى والبرامج والاستراتيجيات التى تعدها للفترة المقبلة، وذلك للإطمئان على شباببنا وخاصة ان الدولة المصرية تسعى حاليا بخطوات جادة نحو التحول الرقمى فى ظل الجمهورية الجديدة.