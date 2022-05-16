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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /698049/وزير-الاتصالات-أمام-مجلس-الشيوخ-نسعى-لتحسين-وضع-مصرعلى-الخريطة-العالمية-في-مجال-ريادة-الأعمال

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات، إنه علينا الانفتاح على الدول التي حققت نجاحات في تكنولوجيا الاتصالات، وأننا نسعى من خلال ذلك إلى تطويع التكنولوجيا لمساعدة المجتمع والتغلب على التحديات التي تواجهه، مشيرا إلى ضرورة تنمية الشركات الناشئة وجذب الاستثمارات الأجنبية لها وهو ماتعمل عليه وزارة الاتصالات.

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وزير الاتصالات أمام مجلس الشيوخ :نسعى لتحسين وضع مصر على الخريطة العالمية في مجال ريادة الأعمال

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة الطلب المقدم من النائب علاء مصطفى وعدد عشرون عضوا بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول:" منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المبتكرين ورواد الأعمال وجميع الأطراف المعنية، بما يتواكب مع المستجدات والتغيرات التكنولوجية المتسارعة".

وقال وزير الاتصالات :نريد أن يكون هناك مركزا إبداعيا في كل محافظة لتقديم الدعم والتدريب للشباب للعثور على الأفكار المناسبة للمشروعات الناشئة والخاصة بهم، وأننا سنواصل سعينا نحو جذب الشركات العالمية المرموقة في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة.

واستطرد وزير الاتصالات: أننا نسعى لتحسين وضع مصر على الخريطة العالمية في مجال ريادة الأعمال، حيث نتبوأ حاليا مكانة رفيعة المستوى على الصعيد الإقليمي والدولي، وبالفعل، الشباب المصري الذي يعمل في هذا الحقل تمكن باجتهاده من أن يحقق مكانة كبرى نسعد بها، موضحا: لدينا تصور لمراحل رعاية الإبداع، تبدأ بمعسكرات العصف الفكري وبلورة الأفكار المبتكرة، وتمر بمراحل التدريب التسويقي والتدريب الاقتصادي حول كيفية إنشاء شركة وتوسيع نشاطها.

وواصل عمرو طلعت: الوزارة تقوم بترتيب ودعم وإدارة مراحل إنشاء مراكز الإبداع الرقمية التي أنشأنا منها 8 مراكز، من ضمنها مقرات على أعلى مستوى في قنا وأسوان والإسماعيلية والقاهرة، وأنه ضمن خطة الوزارة ننوي إنشاء 14 مركزا جديدا، وهي مراكز يتقدم إليها الشباب ليبدء رحلة ريادة الأعمال بداية من العصف الفكري وصولا إلى مراكز الاستثمارات.