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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /698047/استئناف-طنطا-تأييد-الحكم-بحبس-المتهم-السادس-فى-قضية-الطالبة-بسنت

قضت محكمة استئناف طنطا، برئاسة المستشار محمد سليم رئيس المحكمة، بقبول الأستئناف شكلا وموضوعا وتأييد الحكم بالحبس ٥ سنوات ضد المتهم السادس فى قضية #بسنت، وسط حالة من الفرحة والسعادة بين أسرة المجنى عليها، وهتافات " يحيا العدل .. حق بسنت رجع " .

دوت الخليج

كانت قد نظرت محكمة الاستئناف بطنطا الطلب المقدم من دفاع المتهم السادس في قضية فتاة الغربية بسنت خالد المشهورة إعلامياً بضحية الابتزاز الإلكتروني ضد الحكم بحبسه لمدة ٥ سنوات عن التهم المنسوبة إليه.

دفاع المتهم السادس

واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهم السادس، والذي دفع ببطلان كافة الإجراءات وانتفاء جريمة هدم القيم الاسرية والمجتمعية المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 وذلك لانعدام أدلة الثبوت على نشر المتهم لأي محتوى مخالف أو مناف للآداب. وكذلك تناقض روايات شهود الاثبات وبطلان الدليل الفني المستمد من الهاتف الخاص بالمتهم . وأشار الدفاع إلى أن النيابة العامة أخطأت في القيد والوصف ومحكمة أول درجة تداركت هذا الأمر بشأن تحويل وصف هتك العرض بقوة إلى هتك العرض بغير قوة. كما أصر الدفاع على بطلان أمر الضبط والإحضار الذي صدر للقبض على المتهم لمخالفته صحيح الإجراءات الجنائية وافتقد كل مقوماته وعناصره فضلاً عن مأمور الضبط القضائي تجاوز عند إلقاء القبض على المتهم السادس وقام بتفتيشه تفتيش ذاتي.

كانت قد نظرت اليوم الاثنين، محكمة الطفل بطنطا بمحافظة الغربية دائرة الاستئناف، برئاسة المستشار محمد سليم رئيس المحكمة، الاستئناف المقدم من المتهم السادس في قضية فتاة الغربية بسنت خالد المشهورة إعلامياً بضحية الابتزاز الإليكتروني ضد الحكم بحبسه لمدة ٥ سنوات عن التهم المنسوبة إليه، وذلك بناء على طلب دفاع المتهم بطلب التأجيل للإضطلاع على أوراق القضية، حيث استجابت المحكمة لطلب الدفاع في الجلسة الماضية وقررت التأجيل لجلسة الغد.

محكمة الطفل بطنطا بمحافظة الغربية

محكمة الطفل بطنطا بمحافظة الغربية، كانت قد قضت برئاسة المستشار محمد ثروت رئيس محكمة الطفل وعضوية المستشارين سمير زغلول وأمير محرم، فى رابع جلسات محاكمة المتهم السادس ويدعى "م. ع" ١٦ عاما طالب بالصف الأول الثانوى، في قضية فتاة مركز كفرالزيات بالغربية، المعروفة بضحية الابتزاز الالكتروني في ٢٤ من شهر مارس الماضي بالحبس ٥ سنوات عن التهم الموجهة اليه

تضمن حكم المحكمة، الحبس لمدة سنتين عن تهمة هتك العرض بدون قوة ،، والحبس ٣ سنوات عن التهمة الثالثة والرابعة والخامسة وتتمثل في استعمال استعمل صور خاصة ونشرها والتعدي على المبادئ الأسرية. والاعتداء على المبادئ والقيم الاسرية في المجتمع المصري وتعمد مضايقة المجني عليها باستعمال اجهزه الإتصالات وإساءة استعمال تلك الوسائل، كما قررت المحكمة محو التسحيلات محل الجريمة ومصادرة هاتفه المحمول الخاص بالمتهم عن التهم الثالثة والرابعة والخامسة للارتباط.

يشار الى أن محكمة جنايات طنطا كانت قد قضت الأسبوع الماضي بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث بالحبس ١٥ عاما والرابع والخامس بالحبس ٥ سنوات في التهم المنسوبة إليهم.