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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /698045/محمود-تركي-نائب-التنسيقية-يطالب-بخطة-لرعاية-المبتكرين-واستدامة-المشروعات-التكنولوجية

قال النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن مصر في حاجة إلى وضع خطة تنمية شاملة في مجال الاتصالات والإبداع التكنولوجي ورعاية المبتكرين.

دوت الخليج

محمود تركي "نائب التنسيقية" يطالب بخطة لرعاية المبتكرين.. واستدامة المشروعات التكنولوجية

وأضاف في كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن النواب يحتاجون الآن إلى الاستماع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوضيح رؤيتها حول الإستراتيجية المتكاملة لتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف "ترك"، أثناء مناقشة عامة مقدم من النائب علاء مصطفى، وموجه للمهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاستيضاح سياسة الحكومة حول منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال لمواجهة التحديات المختلفة التى تواجه المبتكرين ورواد الأعمال وجميع الأطراف المعنية، بما يتواكب مع المستجدات والتغيرات التكنولوجية المتسارعة:" نحن نواجه تحديدات كبيرة للغاية ولذلك نحن جميعا محتاجين نسمع من وزارة الاتصالات رؤيتها ووضع إستراتيجية متكاملة الفترة المقبلة". وأشار "ترك" إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه الشباب المقبل على تنفيذ المشروعات.

وقال:" ليس الهدف من تنفيذ مشروعات ولكن الهدف من نجاح واستمرارية المشروعات واستدامتها ولذلك نحن بحاجة أن توضح لنا وزارة الاتصالات رؤيتها كاملة ليستطيع الجميع وخاصة الشباب لمواجهة كل التحديات والصعاب والتغلب على جميع المعوقات ".

جاء هذا خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، لمناقشة طلب النائب علاء مصطفي باستيضاح سياسة الحكومة حول منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المبتكرين ورواد الأعمال وجميع الأطراف المعنية، بما يتواكب مع المستجدات والتغيرات التكنولوجية المتسارعة