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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /698044/الوفد-يقدم-واجب-العزاء-في-وفاة-الشيخ-خليفة-بن-زايد-ضمن-الجالية-المصرية-بالكويت

توجه الدكتور راغب مصطفى إسماعيل مساعد رئيس حزب الوفد ضمن وفد أبناء الجالية المصرية بالكويت إلى سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم واجب العزاء في رحيل رئيس دولة الإمارات ومؤسس نهضتها الحديثة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ذلك القائد العظيم والإنسان الحكيم الذي أمضى حياته من أجل رفعة شأن وطنه ورفاهية شعبه، والذي حكم فعدل وأعطي وأخلص العطاء.

دوت الخليج

الوفد يقدّم واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد ضمن الجالية المصرية بالكويت

وعبر الدكتور راغب مصطفى إسماعيل، عن خالص تعازيه ومواساته لدولة الإمارات العربية قيادة وحكومة وشعبا، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته لما قدمه للبشرية من أعمال خير وبر انتشرت في ربوع الأرض من أقصاها إلى أقصاها، ولما قدمه من خدمات جليلة ودعم في جميع المحافل الدولية لنصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية بصفة عامة ولمصر وشعبها خصوصا.

الوفد يقدّم واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد ضمن الجالية المصرية بالكويت

وكان قد زار الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أمس سفارة دولة الإمارات العربية لتقديم واجب العزاء في فقيد الأمة العربية المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات الشقيقة.

رافق رئيس الوفد، في زيارته حسن بدراوي رئيس اللجنة النوعية للعلاقات الخارجية في حزب الوفد.

وأكد يمامة، عمق العلاقات المصرية الإماراتية، مثمنًا دور الإمارات الشقيقة في الوقوع إلى جوار الدولة المصرية في كافة الأزمات التي تعرضها عليها، فضلًا عن العلاقات الوطيدة التي تربط حزب الوفد بدولة الإمارات وكذلك العلاقات التاريخية بين البلدين.

وأشار حسن بدراوي رئيس اللجنة النوعية للعلاقات الخارجية في حزب الوفد إلى اللقاء الذي جمع الزعيم الراحل فؤاد باشا سراج الدين والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، تأكيدًا على تقدير حزب الوفد وقياداته على العلاقات مع الشقيقة الإمارات.