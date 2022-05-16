الكشف على 1100 مواطناُ مجاناً في قافلة طبية بقرية الأنصار ببنى سويف 

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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /698043/الكشف-على-1100-مواطنا-مجانا-في-قافلة-طبية-بقرية-الأنصار-ببنى-سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، اليوم الاثنين، استمرار سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، وتستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة"

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وأضاف غنيم أنه تم تنفيذ قافلة طبية على مدار يومي" السبت والأحد 14 و15 مايو الجاري "بقرية الأنصار مركز إهناسيا ،مكونة من 7عيادات في 6تخصصات (الباطنة ،الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة )وضمن إجراءات وقائية، حيث تم الكشف على 1123 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان،39حالة معمل دم،32حالة معمل طفيليات، 7 حالات أشعة واستصدار 7 قرارات نفقة دولة وتحويل 6 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج وفحص 56 حالة موجات فوق صوتية.

كيفية الوقاية من الأمراض المعدية

وأشار غنيم أن القافلة تضمنت القافلة عقد ندوات تثقيف صحي لعدد100مواطنا،عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية(الالتهاب الكبدي الفيروسي ،فيروس كورونا ،السعار ،أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غير المعدية (الضغط، السكر والسمنة)، أورام الصدر ،تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطنا

القوافل الطبية العلاجية

و أكد الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، و عيد فرج مسئول معلومات القوافل، و أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.