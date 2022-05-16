حقيقة إلغاء مسابقة الـ«30 ألف معلم» نتيجة لعدم توافر مخصصات مالية بالموازنة الجديدة

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القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /698041/حقيقة-إلغاء-مسابقة-الـ30-ألف-معلم-نتيجة-لعدم-توافر-مخصصات-مالية-بالموازنة-الجديدة

وضّح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن صدور قرار بإلغاء مسابقة الـ30 ألف معلم، نتيجة لعدم توافر مخصصات مالية بالموازنة الجديدة 2022/2023.

دوت الخليج

حقيقة إلغاء تعيين 30 ألف معلم بمسابقة التربية والتعليم 2022

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء مسابقة الـ«30 ألف معلم» نتيجة لعدم توافر مخصصات مالية بالموازنة الجديدة 2022/2023، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أن مسابقة الـ 30 ألف معلم قائمة كما هي دون إلغاء، وسيتم الإعلان عن كافة تفاصيل المسابقة بشكل رسمي في مؤتمر صحفي خلال الفترة المقبلة، مُوضحةً أنه جاري العمل على إعداد وتحديد المواصفات الفنية والتربوية لاختيار معلمين ذوي كفاءة، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على أن يتم التقديم في المسابقة إلكترونياً على بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي: "jobs.caoa.gov.eg".

حصر نسب العجز في المعلمين بمدارس الجمهورية

وفي سياق متصل، تم حصر نسب العجز في المعلمين في كافة المدارس على مستوى الجمهورية، وكذلك تحديد نسب العجز في كل مادة سواء أساسية أو أنشطة إضافية، وذلك لتيسير العمل على توزيع المعلمين بعد تعيينهم وفق ضوابط محكمة لسد العجز بشكل تدرجي، حيث سيتم طرح المسابقة وفقاً للمادة والمحافظة، لضمان أفضل استهداف لأماكن العجز، وستشمل التعيينات العمل بالمدارس الحكومية الرسمية اللغات والعربي.

مسابقة التربية والتعليم 2022

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